Dòng sông đun sôi mọi thứ và loạt địa điểm kỳ quái nhất hành tinh

Shanay-timpishka là dòng sông luôn sôi sục nằm sâu trong rừng nhiệt đới Amazon, ở Peru. Tên của dòng sông có nghĩa là "sôi sục với sức nóng của mặt trời". Dòng sông rộng khoảng 25 m và sâu 6 m nhưng chỉ kéo dài 6,4 km. Nhiệt độ nước sông dao động từ 50-90 độ C, có khúc nóng đến 100 độ C, đủ để khiến bất kì ai chạm vào dù chỉ vài giây sẽ bị bỏng cấp độ 3. Nhiều loài thú hoang rơi xuống đây đều bị luộc chín trước khi bơi qua sông. Hồ Karachay (Nga) được gọi là "hồ chết" bởi nồng độ phóng xạ cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nó từng là dấu tích của một nhà máy hạt nhân. Một người bình thường chỉ cần đứng gần hồ Karachay trong một giờ là có thể tử vong. Năm 1957, vụ nổ tại nhà máy hạt nhân này đã phát tán phóng xạ ra một khu vực rộng hơn 23.000 km vuông xung quanh. Đến năm 1967, nước đã bốc hơi và bụi phóng xạ bị thổi bay thêm 1.450 km nữa. Grüner See (Hồ Xanh) là công viên - hồ độc đáo nằm ở bang Styria, gần làng Tragöess, Áo. Từ tháng 7 đến cuối năm, nơi đây được biết đến là công viên lớn nhất khu vực với cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Nằm trong lòng công viên là một hồ nhỏ, với độ sâu khoảng 1,2 m. Nhưng khi mùa xuân đến, bạn sẽ cần một bộ đồ lặn thay vì bộ đồ leo núi khi cả công viên ngập trong nước. Vào mùa đông, công viên được bao phủ bởi một lớp tuyết rất dày. Mùa xuân, chúng tan ra khiến mực nước trong hồ dâng cao nhấn chìm tất cả, từ ghế nghỉ, cây cầu cho đến hoa lá, cây cối. Nằm giữa vùng nông thôn Grana và Casorzo thuộc Piemonte, Italia, có một cái cây kỳ lạ, cây mọc trên cây rất kỳ quái. Không giống như những cây khác, một thân một tán, cái cây này được gọi là cây đôi Grana hay cây kép Grana. Thực chất, nó là hai cây mọc trồng lên nhau, cụ thể là cây anh đào mọc trực tiếp ngay trên ngọn của một cây dâu tằm khác. Không ai biết chính xác điều này đã xảy ra như thế nào, xảy ra từ bao giờ. Một cơn bão sét xuất hiện liên tục và không ngừng trên sông Catatumbo, phía tây Venezuela. Trong khoảng 260 đêm/năm, bắt đầu từ 7 giờ tối, sấm sét đánh vào đây trong 10 giờ sau đó với tần suất 28 tia mỗi phút. Trong nhiều năm, không ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho trường hợp kỳ lạ này. Gần đây, một số nhà khoa học nêu giả thuyết rằng lớp đá móng địa chất bên dưới khu vực này chứa nhiều uranium, nhưng họ chưa thể chứng minh. Nằm ở Đông Nam thị trấn Bieigawa, Hokkaido với màu xanh biếc biến đổi liên tục, hồ nước Xanh là một thắng cảnh hấp dẫn thu hút rất nhiều khách du lịch ở Nhật Bản. Nước trong hồ có màu sắc khác nhau khi nhìn ở các góc độ khác nhau. Cụ thể, màu nước thay đổi đa dạng giữa hai sắc thái xanh lục và xanh lam theo thời gian trong năm. Hồ nước đặc biệt này là sản phẩm nhân tạo được xây dựng để làm nơi chứa nước cho một con đập.

