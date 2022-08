Động đất mạnh nhất 100 năm ở Kon Tum: Chuyên gia lý giải sao?

Trận động đất có độ lớn 4.7 được ghi nhận xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum vào lúc 14h8 chiều ngày 23/8 (giờ Hà Nội). Động đất xảy ra ở độ sâu 8,2 km, gây chấn động một khu vực rộng lớn. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu. Không chỉ ảnh hưởng tới người dân trên địa bàn Kon Tum, trận động đất này còn khiến nhiều người dân ở tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cảm nhận rõ rung lắc khi đang làm việc tại các tòa nhà cao tầng. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Việt Vật lý địa cầu) đã phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. Ảnh minh họa: Los Angeles Times. Theo số liệu thống kê của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất vừa xảy ra là trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận ở Kon Tum trong hơn chuỗi hàng trăm trận động đất tính từ tháng 4/2021 đến nay. Ảnh minh họa: Getty Images. Không những vậy, đây cũng là trận động đất mạnh nhất trong hơn 100 năm qua ở Kon Tum. Do vậy, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi trận động đất này. Ảnh minh họa: Courtesy Caltrans/timesofsandiego. Theo thang đo richter, trận động đất mạnh trên 4 độ có thể khiến đồ vật trong nhà rung lắc, nguy cơ gây thiệt hại. Với độ lớn là 4,7, trận động đất ở huyện Kon Plông xảy ra chiều ngày 23/8 có thể khiến đồ vật rung lắc mạnh và gây thiệt hại cho người dân. Ảnh minh họa: Zeenews. Chuyên gia của Viện Vật lý địa cầu cho biết độ lớn của trận động đất ở huyện Kon Plông và khu vực lân cận gây chấn động lớn nhất là cấp 5, theo thang đo cường độ địa chấn diện rộng (MSK-64). Ảnh minh họa: Loopnews. Thang đo này có 12 cấp độ. Do vậy, các chuyên gia đánh giá cường độ chấn động tại huyện Kon Plông ở cấp 5 là "chưa đến mức độ nghiêm trọng". Ảnh minh họa: Worldhighways. Trước đó, chỉ trong 3 tuần kể từ 15/4 - 6/5, người dân huyện Kon Plông đã trải qua khoảng 44 trận động đất và dư chấn với độ lớn 2,5 - 4,5 độ. Ảnh minh họa: Rte. Chia sẻ về nguyên nhân xảy ra trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum, TS Nguyễn Xuân Anh thông tin bước đầu xác định là động đất kích thích gây ra do việc tích nước của hồ chứa. Ảnh minh họa: Researchoutreach. Tuy nhiên, theo Viện Vật lý địa cầu, để khẳng định nguyên nhân phát sinh, có cơ sở dự báo xu thế hoạt động và cường độ của các trận động đất trong tương lai, cần có những khảo sát, quan trắc và nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo, chế độ địa chấn trong khu vực Kon Tum và lân cận. Ảnh minh họa: Scitechdaily. Mời độc giả xem video: Thương vong tăng nhanh sau vụ động đất ở Haiti. Nguồn: VTV24.

