Đón siêu trăng cuối cùng năm 2020: Mách nhỏ địa điểm, đồ nghề thưởng... trăng

Người yêu thiên văn trên thế giới và tại Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng đợt siêu trăng cuối cùng của năm 2020 vào tuần này. Siêu trăng tháng Năm hay còn gọi là mặt trăng hoa sẽ lớn nhất và sáng rực rỡ nhất vào sáng thứ ba, ngày 7/5. Theo Old Farmer's Almanac, người dân bản địa Mỹ đặt tên trăng tròn thứ ba của năm 2020 là trăng hoa để tôn vinh những bông hoa mùa xuân rực rỡ. Nó còn có tên gọi khác là Mặt trăng trồng ngô hoặc Mặt trăng sữa. Hiện tượng siêu trăng xảy ra do sự thay đổi quỹ đạo di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất. Khi Mặt Trăng ở vị trí gần nhất so với Trái Đất, cách khoảng 360.000 km, trăng sẽ lớn hơn và sáng hơn bình thường. Theo NASA, thuật ngữ “siêu trăng” bắt đầu xuất hiện từ năm 1979. Khác với hiện tượng trăng tròn xuất hiện mỗi tháng 1 lần, siêu trăng chỉ thấy nhiều nhất vài lần trong năm. Năm 2020 có ba lần siêu trăng gồm: "mặt trăng giun" vào tháng 3, "mặt trăng hồng" - siêu trăng lớn nhất của năm 2020 vào tháng 4 và sắp tới là "mặt trăng hoa". Ông Rick Fienberg, phát ngôn viên của Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ cho biết, người quan sát thấy siêu trăng rõ bằng mắt thường. Bạn cần chọn một khu vực quang đãng, có tầm nhìn xa. Thời điểm ngắm Mặt trăng to và có màu sắc đẹp hơn cả là ngay từ lúc mới mọc. Cùng khoảng thời gian diễn ra siêu trăng tháng 5 năm 2020, người yêu thiên văn cũng có cơ hội chiêm ngưỡng hai trận mưa sao băng nhỏ Eta-Aquariids và Eta-Lyrids. Tuy nhiên, theo NASA đợt mưa sao băng tháng 5 này có thể khó quan sát do độ sáng của siêu mặt trăng. Trong khi mưa sao băng dễ quan sát nhất khi bầu trời trong và tối. Ngoài 2 hiện tượng thiên văn kỳ thú nói trên, tháng 5 còn là thời điểm người yêu thiên văn có thể quan sát được sao chổi SWAN, có thể phát sáng đủ mạnh để có thể quan sát thấy trên bầu trời đêm. XUẤT HIỆN SIÊU TRĂNG LỚN NHẤT NĂM 2020 | HTV TIN TỨC. Nguồn: Youtube

Người yêu thiên văn trên thế giới và tại Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng đợt siêu trăng cuối cùng của năm 2020 vào tuần này. Siêu trăng tháng Năm hay còn gọi là mặt trăng hoa sẽ lớn nhất và sáng rực rỡ nhất vào sáng thứ ba, ngày 7/5. Theo Old Farmer's Almanac, người dân bản địa Mỹ đặt tên trăng tròn thứ ba của năm 2020 là trăng hoa để tôn vinh những bông hoa mùa xuân rực rỡ. Nó còn có tên gọi khác là Mặt trăng trồng ngô hoặc Mặt trăng sữa. Hiện tượng siêu trăng xảy ra do sự thay đổi quỹ đạo di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất. Khi Mặt Trăng ở vị trí gần nhất so với Trái Đất, cách khoảng 360.000 km, trăng sẽ lớn hơn và sáng hơn bình thường. Theo NASA, thuật ngữ “siêu trăng” bắt đầu xuất hiện từ năm 1979. Khác với hiện tượng trăng tròn xuất hiện mỗi tháng 1 lần, siêu trăng chỉ thấy nhiều nhất vài lần trong năm. Năm 2020 có ba lần siêu trăng gồm: "mặt trăng giun" vào tháng 3, "mặt trăng hồng" - siêu trăng lớn nhất của năm 2020 vào tháng 4 và sắp tới là "mặt trăng hoa". Ông Rick Fienberg, phát ngôn viên của Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ cho biết, người quan sát thấy siêu trăng rõ bằng mắt thường. Bạn cần chọn một khu vực quang đãng, có tầm nhìn xa. Thời điểm ngắm Mặt trăng to và có màu sắc đẹp hơn cả là ngay từ lúc mới mọc. Cùng khoảng t hời gian diễn ra siêu trăng tháng 5 năm 2020 , người yêu thiên văn cũng có cơ hội chiêm ngưỡng hai trận mưa sao băng nhỏ Eta-Aquariids và Eta-Lyrids. Tuy nhiên, theo NASA đợt mưa sao băng tháng 5 này có thể khó quan sát do độ sáng của siêu mặt trăng. Trong khi mưa sao băng dễ quan sát nhất khi bầu trời trong và tối. Ngoài 2 hiện tượng thiên văn kỳ thú nói trên, tháng 5 còn là thời điểm người yêu thiên văn có thể quan sát được sao chổi SWAN, có thể phát sáng đủ mạnh để có thể quan sát thấy trên bầu trời đêm. XUẤT HIỆN SIÊU TRĂNG LỚN NHẤT NĂM 2020 | HTV TIN TỨC. Nguồn: Youtube