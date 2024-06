Dọn quán rượu cũ, vô tình đụng trúng kho báu cổ bị lãng quên

Quán rượu Old Cottage của anh David Gorton (sống ở Margate, Kent, Anh Quốc) vốn là một công trình được xếp hạng bảo tồn Hạng II. Mới đây, David đã quyết định tân trang lại quán rượu để tiếp tục kinh doanh. Trong khi dùng máy hút bụi để dọn dẹp qua cửa hàng, David đã nghe thấy một tiếng động nhỏ giống như tiếng va của kim loại. Sau khi đổ hết bụi bẩn ra ngoài, David vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là một kho báu. Vật thể đó chính xác là một đồng xu cổ in hình nhà chính trị gia nổi tiếng Oliver Cromwell có niên đại từ năm 1658. Đây quả thực là một kho báu vô cùng quý hiếm có từ thế kỷ 17. Hiện tại, đồng xu này đã có giá trị lên tới 12.500 bảng Anh (tương đương 354 triệu đồng). Trong quá trình cải tạo quán rượu, David còn phát hiện ra một lò sưởi có niên đại từ thế kỷ 17 và một số khẩu súng thần công bằng đá có từ những năm 1600. "Những vật này là đồ vật cổ nhất mà chúng tôi từng bắt gặp trong cuộc đời. Rất có thể chúng có giá trị không hề nhỏ.", David chia sẻ thêm. Oliver Cromwell (25 tháng 4 năm 1599 - 3 tháng 9 năm 1658) là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự người Anh, người đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập nền cộng hòa ở Anh và sau đó là Huân tước bảo hộ của Anh, Scotland và Ireland. Ông là một trong những chỉ huy của lực lượng quân đội mới đánh bại những người bảo hoàng trong cuộc nội chiến Anh. Sau khi vua Charles I của Anh bị xử tử năm 1649, Cromwell chinh phục Ireland và Scotland rồi cai trị với tư cách bảo hộ công từ năm 1653 cho tới khi ông qua đời năm 1658. Cromwell là một nhân vật gây rất nhiều tranh cãi trong lịch sử nước Anh. Với những sử gia như David Hume hay Christopher Hill, ông là tên độc tài phạm tội giết vua, nhưng với những người khác như Thomas Carlyle hay Samuel Rawson Gardiner, ông là người anh hùng của tự do và dân chủ. Ở Anh, Cromwell được chọn vào danh sách 10 người vĩ đại nhất nước Anh mọi thời đại trong một cuộc bình chọn của BBC năm 2002. Những biện pháp của ông đối phó với người Thiên chúa giáo ở Ireland bị nhiều sử gia coi là rất gần với tội ác diệt chủng, và ở chính Ireland cho tới tận bây giờ, người ta vẫn rất căm thù Cromwell. Cromwell được cho là bị bệnh sốt rét và sỏi thận khi về già. Năm 1658, ông bị sốt nặng, kèm theo là những biến chứng bệnh thận. Sức khỏe của ông có thể đã suy sụp nhanh hơn bởi việc một trong những con gái của ông, Elizabeth Claypole, qua đời tháng 8 năm 1658. Ngày 30 tháng 1 năm 1661, (kỷ niệm 12 năm ngày xử tử Charles I), thi thể Cromwell bị quật lên từ Tu viện Westminster, và bị hành hình. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT



