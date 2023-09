Giấu kho báu 118 tỷ trong núi, cái kết khiến cả thế giới ngỡ ngàng

Forrest Fenn đổ vốn vào chiếc rương bằng những món đồ cổ có giá trị hàng chục tỷ đồng từ bộ sưu tập của mình và ấn định chỗ ẩn nó trong núi. Forrest Fenn, từng là phi công và sau khi nghỉ hưu đã mở một phòng trưng bày nghệ thuật thành công. Khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư dạ dày, ông quyết định tạo ra một cuộc truy tìm kho báu để chia sẻ đam mê thể thao và thiên nhiên với mọi người. Ông đã viết một cuốn hồi ký có tên "The Thrill of the Chase" với một bài thơ 24 dòng chứa gợi ý về vị trí kho báu. Cuốn sách này đã khiến hàng nghìn người tham gia vào cuộc truy tìm trong suốt hơn 10 năm. Cuộc truy tìm đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của một số người, khuyến khích họ tiếp xúc với thiên nhiên và thử thách bản thân. Cảnh quan Yellowstone cũng đã hưởng lợi với việc tăng lượng khách du lịch. Tuy nhiên, cuộc truy tìm không tránh khỏi những nguy hiểm. Có nhiều người mất mạng hoặc gặp nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm kho báu. Cuối cùng, vào năm 2020, một người đã tìm thấy kho báu sau một thập kỷ truy tìm. Người này đã thực sự theo dõi các manh mối trong bài thơ của Fenn và tìm thấy kho báu. Cuộc truy tìm này kết thúc với một thông điệp sâu sắc về khó khăn và hạnh phúc của cuộc sống, giống như việc tìm thấy kho báu sau cả một hành trình dài và gian nan. Mời quý độc giả xem thêm video: Sửa xe máy cho khách, sung sướng phát hiện “kho báu” sau lớp áo xe.

