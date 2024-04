Dọn dẹp bãi đất hoang, ngẩn người đụng trúng 'kho báu' khủng

Sau khi mở hộp, họ khám phá ra 505 vật thể hình tròn được làm bằng vàng. Các vật thể này có chữ Ả Rập và có thể đã được sử dụng như tiền xu từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Kho báu này được những thương gia Ả Rập mang theo khi thăm đền và sau đó tặng lại cho đền Jambukeswarar như một hình thức ủng hộ. Đền Jambukeswarar, một ngôi đền dành riêng cho Thần Shiva, được xây dựng cách đây khoảng 1800 năm thuộc vương triều Chola và có mối quan hệ giao thương mở rộng với các thương gia đến từ Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Những vật thể bằng vàng này được cho là đã bị chôn xuống đất để bảo vệ chúng khỏi những kẻ xâm phạm vào thế kỷ 14 và hiện đang được bảo quản trong bảo tàng để nghiên cứu. Ở Ấn Độ, tồn tại một ngôi đền nổi tiếng vì cất giữ kho báu hàng nghìn tỷ USD. Đó chính là ngôi đền Sree Padmanabhaswamy. Một số học giả cho rằng, ngôi đền được thành lập vào hơn 5.000 năm trước. Kho báu bên trong ngôi đền Sree Padmanabhaswamy được tích lũy trong suốt hàng nghìn năm, do Vua của nhiều triều đại hiến tặng cũng như quý tộc, thương nhân... Tòa án Tối cao Ấn Độ đã bổ nhiệm một Ủy ban nghiên cứu gồm các thành viên tới thám hiểm ngôi đền. Từ đó, 6 căn hầm bí ẩn với kích thước khổng lồ được mở ra và tìm thấy kho báu khổng lồ. 5 căn hầm đã được mở khiến giới chuyên gia bất ngờ khi tìm thấy: 800 kg tiền vàng, hơn 2.000 đồ tạo tác bằng vàng cùng nhiều đồ trang sức, tiền xu, vương miện... Theo ước tính, số kho báu đã tìm thấy trị giá 22 tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng, nếu mở căn hầm thứ 6 là căn lớn nhất, giá trị nhất thì kho báu sẽ có thể lên đến hàng nghìn tỷ USD. Do ngôi đền Sree Padmanabhaswamy cất giữ số của cải khổng lồ nên giới chức trách đã tăng cường hệ thống an ninh và báo động để bảo vệ kho báu. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh siêu kho báu trị giá 200 tỉ USD Trung Quốc vừa phát hiện.

