Bức ảnh đầu tiên lịch sử nhân loại trông như... tranh trừu tượng

Được coi là bức ảnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại, "View from the Window at Le Gras" hay Phong cảnh từ cửa sổ tại Le Gras đã được chụp bởi Nicéphore Niépce vào khoảng thời gian từ năm 1826 tới 1827, tại vùng Burgundy, Pháp. Bức ảnh dưới nước đầu tiên được chụp vào năm 1899. Nhìn hình ảnh này ít ai có thể tưởng tượng đây là một trong những bức ảnh X-quang đầu tiên được ghi lại vào ngày 22/12/1895. Trái Đất của chúng ta được ghi lại từ vũ trụ lần đầu vào năm 1946. Bức ảnh chuyến bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại chụp ngày 17/12/1903. Thứ mờ ảo phía xa kia là một tia chớp được William Jennings chụp năm 1882. Vào thời điểm đó, con người vô cùng thích thú khi lần đầu được nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên này. Nhiếp ảnh gia Robert Conrleuis đã tự chụp bức ảnh chân dung đầu tiên trên thế giới vào năm 1839. Kể từ đó, ông là người đàn ông đầu tiên vừa là một nhiếp ảnh gia và là người mẫu ảnh. Phương pháp nhiếp ảnh "3 màu" vốn được khai sinh bởi James Clerk Maxwell vào năm 1855. Tuy nhiên chỉ tới năm 1861, Thomas Sutton mới áp dụng nó vào một bức ảnh chụp một cái ruy băng và từ đó tạo ra bức hình có màu đầu tiên trên thế giới. Ảnh độc ghi lại lần đầu tiên con người chụp được sự vật trong đêm. George Sirasa được coi là nhiếp ảnh gia đầu tiên thử nghiệm việc chụp ảnh vào ban đêm vào năm 1906 tại Mihcgina. Selfie là cụm từ đã quá quen thuộc ngày nay nhưng ít ai biết rằng ở thời điểm gần 2 thế kỷ trước, Robert Cornelius đã tự mình chụp bức ảnh chân dung của đầu tiên trên thế giới bằng cách đặt sẵn máy ảnh ở một vị trí cố định. Thứ kỳ dị mà bạn đang thấy là bức ảnh đầu tiên chụp Mặt Trăng. Và đây là Trái đất chụp từ Mặt Trăng. Ảnh tư liệu độc năm 1879 cho thấy chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới. Tấm ảnh đầu tiên được đăng tải trên mạng World Wide Web (www.) mang tên Les Horribles Cernettes được Tim Berners-Lee, người phát minh ra mạng World Wide Web vào năm 1992 tải lên. Hình Ảnh Đầu Tiên Về Hố Đen, Kiểm Chứng Thuyết Tương Đối Của Einstein | Vietnam+

Được coi là bức ảnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại, "View from the Window at Le Gras" hay Phong cảnh từ cửa sổ tại Le Gras đã được chụp bởi Nicéphore Niépce vào khoảng thời gian từ năm 1826 tới 1827, tại vùng Burgundy, Pháp. Bức ảnh dưới nước đầu tiên được chụp vào năm 1899. Nhìn hình ảnh này ít ai có thể tưởng tượng đây là một trong những bức ảnh X-quang đầu tiên được ghi lại vào ngày 22/12/1895. Trái Đất của chúng ta được ghi lại từ vũ trụ lần đầu vào năm 1946. Bức ảnh chuyến bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại chụp ngày 17/12/1903. Thứ mờ ảo phía xa kia là một tia chớp được William Jennings chụp năm 1882. Vào thời điểm đó, con người vô cùng thích thú khi lần đầu được nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên này. Nhiếp ảnh gia Robert Conrleuis đã tự chụp bức ảnh chân dung đầu tiên trên thế giới vào năm 1839. Kể từ đó, ông là người đàn ông đầu tiên vừa là một nhiếp ảnh gia và là người mẫu ảnh. Phương pháp nhiếp ảnh "3 màu" vốn được khai sinh bởi James Clerk Maxwell vào năm 1855. Tuy nhiên chỉ tới năm 1861, Thomas Sutton mới áp dụng nó vào một bức ảnh chụp một cái ruy băng và từ đó tạo ra bức hình có màu đầu tiên trên thế giới. Ảnh độc ghi lại lần đầu tiên con người chụp được sự vật trong đêm. George Sirasa được coi là nhiếp ảnh gia đầu tiên thử nghiệm việc chụp ảnh vào ban đêm vào năm 1906 tại Mihcgina. Selfie là cụm từ đã quá quen thuộc ngày nay nhưng ít ai biết rằng ở thời điểm gần 2 thế kỷ trước, Robert Cornelius đã tự mình chụp bức ảnh chân dung của đầu tiên trên thế giới bằng cách đặt sẵn máy ảnh ở một vị trí cố định. Thứ kỳ dị mà bạn đang thấy là bức ảnh đầu tiên chụp Mặt Trăng. Và đây là Trái đất chụp từ Mặt Trăng. Ảnh tư liệu độc năm 1879 cho thấy chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới. Tấm ảnh đầu tiên được đăng tải trên mạng World Wide Web (www.) mang tên Les Horribles Cernettes được Tim Berners-Lee, người phát minh ra mạng World Wide Web vào năm 1992 tải lên. Hình Ảnh Đầu Tiên Về Hố Đen, Kiểm Chứng Thuyết Tương Đối Của Einstein | Vietnam+