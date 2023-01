Điều cực thú vị, ít ai biết về các thể loại mèo mướp

Chúng ta có thể bắt gặp những chú mèo mướp ở khắp nơi trên thế giới. Một số người tưởng rằng đây là một giống mèo riêng biệt. Nhưng sự thật thì đây chỉ là một kiểu hình “vằn” có mặt ở hầu hết các dòng di truyền của mèo nhà. Ảnh: The Spruce Pets. Theo các nhà khoa học, bộ lông của mèo mướp là “di sản” từ tổ tiên trực tiếp của mèo nhà và họ hàng gần của chúng, gồm mèo rừng châu Phi (Felis lybica lybica), mèo rừng châu Âu (Felis silvestris) và mèo rừng châu Á (Felis lybica ornata). Ảnh: Wikipedia. Có thể nói, mèo mướp chính là kiểu hình mèo nhà cổ xưa nhất. Hầu hết hình ảnh mèo từ thời cổ đại còn được lưu giữ cho thấy chúng là mèo mướp. Các màu lông phong phú của mèo nhà ngày nay là kết quả của một quá trình lai tạo và chọn lọc trong suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: Roman History. Trong tiếng việt, tên gọi “mèo mướp” bắt nguồn từ bộ lông có sọc như quả mướp của những con mèo này. Còn trong tiếng anh, chúng được gọi là mèo "tabby", bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Ả Rập “attābiyya”, chỉ quận Attabiya của Baghdad, nơi nổi tiếng với vải sọc và lụa. Ảnh: The New York Times. Tất cả mèo mướp đều mang đặc điểm chung là có dấu hình chữ “M” trên trán, viền mắt và viền tai màu sáng. Tùy theo hoa văn ở lông mà chúng được phân thành bốn kiểu, gồm mướp cá thu hay mướp sọc, mướp cổ điển, mướp dấu và mướp đốm. Ảnh: Alabama Public Radio. Mèo mướp cá thu (mackerel/striped tabby) có các sọc dọc mảnh, uốn lượn nhẹ nhàng ở hai bên thân. Các sọc này có thể dài liên tục hoặc chia thành các vạch và các đoạn/đốm ngắn, đặc biệt là ở hai bên sườn và bụng. Ảnh: Diary of Dennis. Mèo mướp cổ điển (classic tabby), còn được gọi là mèo mướp cẩm thạch, có các dải lông sẫm màu uốn cong theo hình xoắn ốc hoặc hoa văn xoáy. Ảnh: Daily Paws. Mèo mướp dấu (ticked tabby) không có hoa văn rõ ràng trên lông. Bộ lông của chúng trông giống như muối tiêu hoặc cát. Ảnh: Wallpaper Flare. Mèo mướp đốm (spotted tabby) là một dạng biến đổi của mèo mướp "cá thu", với các dài lông vằn bị “vỡ” thành các đốm. Ảnh: PetPlace. Mèo mướp cam (orange tabby), còn được gọi là mướp đỏ hoặc mướp gừng, là một biến thể màu vàng của tất cả các kiểu mèo mướp trên. Khoảng 80% mèo mướp màu cam là giống đực. Ảnh: The Spruce Pets. Mèo mướp vá (patched tabby) là kiểu mèo chỉ mang một hoặc nhiều mảng lông "mướp" – có thể thuộc tất cả các dạng mướp đã nhắc đến – xen lẫn màu lông khác, thường là trắng. Trán của chúng vẫn có chữ “M” đặc trưng của mèo mướp. Ảnh: Catwatch Newsletter. Một số người tin rằng mèo mướp có tính cách hoang dã hơn so với mèo có các kiểu lông khác. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát với sự tham gia của hàng nghìn người nuôi mèo cho thấy, mèo mướp không có khác biệt so với các dạng mèo còn lại về hành vi ứng xử... Ảnh: LoveToKnow Pets. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

