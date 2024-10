Điểm danh top 10 loài bò sát độc đáo nhất Việt Nam

1. Rùa Hồ Gươm (Rafetus swinhoei). Đây là loài rùa cực kỳ quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao, nổi tiếng với kích thước lớn và gắn với truyền thuyết lịch sử về hồ Gươm ở Hà Nội. Hiện tại, loài này gần như không còn xuất hiện trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest. 2. Thằn lằn cá sấu (Shinisaurus crocodilurus). Đây là loài thằn lằn hiếm có hình dáng giống cá sấu với da gồ ghề và đuôi dài. Chúng sống ở các dòng suối chảy xiết trong rừng nhiệt đới miền Bắc Việt Nam. Ảnh: Pinterest. 3. Rồng bay (Draco volans). Loài thằn lằn này có khả năng bay lượn nhờ màng da ở hai bên sườn. Chúng sống ở các cánh rừng miền Trung và miền Nam Việt Nam. Ảnh: Pinterest. 4. Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah). Rắn hổ mang chúa là loài rắn lớn nhất thế giới, có thể dài tới 5 mét. Chúng có nọc độc rất mạnh và thường săn các loài rắn nhỏ hơn. Ảnh: Pinterest. 5. Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons). Loài rùa này có mai màu vàng cam nổi bật, sống chủ yếu ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Cái yếm có nắp giúp chúng có thể giấu toàn bộ cơ thể bên trong chiếc “hộp” cứng. Ảnh: Pinterest. 6. Tắc kè (Gekko gecko). Loài thằn lằn này có thân màu xanh với các đốm đỏ, cam sặc sỡ. Chugns thường phát ra tiếng kêu đặc trưng "tắc kè" và sống trong các khu vực nhiều cây cối, nhưng đôi khi cũng xuất hiện ở trong nhà dân. Ảnh: Pinterest. 7. Rắn mống (Xenopeltis unicolor). Loài rắn này có lớp da lấp lánh màu cầu vồng, đặc biệt khi có ánh sáng chiều vào. Rắn mống không có nọc độc và sống chủ yếu dưới lòng đất hoặc trong rừng ẩm. Ảnh: Pinterest. 8. Kỳ đà vân (Varanus bengalensis). Kỳ đà vân là một trong những loài thằn lằn lớn nhất thế giới, với thân hình dài và đuôi khỏe. Chúng sống ở vùng đồng bằng và khu vực có nhiều nước như rừng ngập mặn. Ảnh: Pinterest. 9. Thằn lằn chân ngón Cát Bà (Cyrtodactylus catbaensis). Đây là loài thằn lằn đặc hữu của đảo Cát Bà, có bộ da vằn vện, kích thước nhỏ và các ngón chân thích nghi với kiểu sống bám vào vách đá. Ảnh: Vietnam Academy of Science and Technology. 10. Rùa núi viền (Manouria impressa). Đây là loài rùa cạn lớn với mai màu vàng và hình dáng góc cạnh độc đáo, sống chủ yếu ở các vùng núi cao và rừng rậm của Việt Nam. Đôi khi chúng được gọi là rùa "xe tăng" do ngoại hình của mình. Ảnh: Pinterest.

