Điểm danh các loài sư tử biển nổi tiếng nhất thế giới

Sư tử biển Steller (Eumetopias jubatus) dài 2-3,3 mét, sống ở Bắc Thái Bình Dương. Lớn nhất trong họ Sư tử biển, loài này chủ yếu ăn cá, nhưng đôi khi cũng ăn cả những con hải cẩu con. Sư tử biển Australia (Neophoca cinerea) dài 1,3-2,5 mét, được ghi nhận ở Tây và Nam Australia. Loài này tương đối hiếm gặp. Chúng sống cùng nhau trong các nhóm nhỏ ngay cả khi không phải mùa sinh sản.Sư tử biển New Zealand (Phocarctos hookeri) dài 1,6-2,5 mét, chỉ xuất hiện ở các vùng biển quanh New Zealand. Loài động vật quý hiếm này chỉ sinh sản trên một số đảo xa bờ. Sư tử biển California (Zalophus californianus) dài 1,5-2,5 mét, phân bồ ở bờ biển phía Tây của lục địa Bắc Mỹ. Loài này di chuyển nhanh nhẹn trên cạn cũng như dưới nước. Chúng được biết đến rộng rãi trong vai trò thú biểu diễn ở các gánh xiếc. Sư tử biển phương Nam (Otaria flavescens) dài 1,8-2,6 mét, cư trú ở Nam Mỹ và quần đảo Falkland ở Nam Đại Tây Dương. Loài này được nhận dạng với thân hình chắc mập và mõm tù. Đôi khi các cá thể của chúng phối hợp để săn mồi và có thể vào sông tìm cá. Hải cẩu lông phương Bắc (Callorhinus ursinus) dài 1,4-2,2 mét, phân bố ở Bắc Thái Bình Dương. Loài này thường sống xa bờ, trừ khi sinh sản. Con đực có chỏm lông dựng lên trên đầu, có thể nặng hơn con cái 5 lần. Hải cẩu lông nâu (Arctocephalus pusillus) dài 1,4-2,4 mét, có hai quần thể riêng rẽ, một ở Nam Phi, một ở Australia. Các hai quần thể của chúng đều chịu hậu quả của nạn đánh bắt lan tràm. Hải cẩu lông Galapagos (Arctocephalus galapagoensis) dài 1,2-1,6 mét, là loài đặc hữu của quần đảo Galapagos, Đông Thái Bình Dương. Trong họ Sư tử biển, chúng là loài nhỏ nhất, đồng thời ít sự khác biệt nhất giữa hai giới. Hải cẩu lông Guadalupe (Arctocephalus townsendi) dài 1,4-2 mét, chỉ còn ở đảo Guadalupe, ngoài khơi bang Baja California của Mexico. Loài này được nhận biết nhờ cái mũi nhọn và dài. Chúng sinh sản trên bãi biển đá chỉ có đường vào từ biển. Hải cẩu lông Nam Mỹ (Arctocephalus australis) dài 1,4-1,9 mét, sinh sống trên các bãi biển đá của Nam Mỹ và quần đảo Falkland. Loài săn mồi háu ăn này săn cá, mực và giáp xác. Hải cẩu lông châu Nam Cực (Arctocephalus gazella) dài 1,3-2 mét, được ghi nhận trên các đảo rải rác ở Nam Đại Dương. Chúng đang dần phục hồi sau hậu quả của nạn săn bắt quá mức trong quá khứ. Hải cẩu lông Australia (Arctocephalus forsteri) dài 1,3-2,5 mét, sống trên các bờ biển đá của New Zealand và Australia. Số lượng của chúng đang tăng dần sau khi hoạt động săn bắt chấm dứt do những quy định mới của pháp luật sở tại.

