Địa danh lạ nhất hành tinh đến chuyên gia cũng lắc đầu khó hiểu

1. Một trong những nơi kỳ lạ trên thế giới là Hang pha lê, Mexico. Nằm trong mỏ Naica ở núi Sierra de Naica, Mexico, hang pha lê được phát hiện từ 20 năm trước. Với những khối pha lê khổng lồ, địa danh kỳ lạ này có khung cảnh như trong một câu chuyện viễn tưởng. 2. Hồ Natron: Động vật chết trong hồ được biến thành tượng, thông qua quá trình vôi hóa. Sự hiện diện của khối lượng lớn bicarbonate natri đảm bảo chúng biến thành xác ướp. Và vì độ kiềm cao, hồ có màu đỏ. Đây là lý do tại sao hồ này còn được gọi là Hồ ma. 3. Hố Xanh Vĩ Đại là một hố sâu nằm dưới mặt biển ngoài khơi bờ biển Belize. Rộng đến 300m và sâu khoảng 124m, hố Xanh Vĩ đại từng là trần của một hang băng trong kỷ băng hà. Với độ rộng và sâu như vậy, hố Xanh Vĩ đại có một màu xanh thẫm tuyệt đẹp. Địa điểm kỳ lạ này được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới đẹp. 4. Núi cầu vồng, Peru: Những ngọn núi có màu sắc rực rỡ này được phát hiện vào năm 2015, khi sông băng phủ trên dãy núi tan ra và hòa trộn với các khoáng chất trong đất. 5. Cổng địa ngục ở sa mạc Karakum, Turkmenistan. Cảnh tượng địa ngục này là sản phẩm của một mỏ khí đốt tự nhiên đang cháy sụp đổ thành một hang động. 6. Fly Geyser, Nevada, Mỹ: Ở rìa sa mạc Black Rock của bang Nevada, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ lạ. Suối phun Fly Geyser, nằm giữa vùng địa chất có màu sắc rực rỡ, hình thành năm 1916 khi một công ty điện khoan thử giếng. 7. Điểm dốc – Slope Point là điểm cực nam South Island, New Zealand. Khu rừng ở đây là nơi có những cây bị xoắn và bị nghiêng theo chiều gió vĩnh viễn nhờ những cơn gió mạnh ở Nam Cực. 8. Điểm giao thoa giữa sông Rhone và Arve: Có một sự tương phản được nhìn thấy giữa hai con sông của Geneva Thụy Sĩ; Một màu xanh và màu nâu khác. Chúng không bao giờ trộn lẫn hoàn toàn do sự khác biệt về mật độ. 9. Hố sụt Sarisarinama nổi tiếng ở Venezuela. Lần đầu được phát hiện vào năm 1947 trong vùng rừng rậm dày đặc ở bang Bolivar, những hố sụt này có đường kính hơn 350m và sâu 350m. >>>Xem thêm video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

