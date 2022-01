Đi rừng, bất ngờ thấy “thạch trắng” ngoài hành tinh ào xuống Trái đất

Nhóm người chưa từng nhìn thấy thứ gi tương tự như vậy nên rất tò mò. Khi nhặt thử nó lên xem xét, họ thấy có cảm giác vật thể lạ dai như 1 viên thạch trắng. Đi tiếp thêm 1 đoạn đường nữa, họ lại bắt gặp rất nhiều "thạch trắng" nằm rải rác. Vì thế, cả nhóm quyết định lấy 1 chiếc hộp nhựa để đựng 1 "viên thạch" và đem về nhà. Sau khi đăng hình ảnh của những vật thể lạ đó lên mạng, cả nhóm đã tìm được 1 chuyên gia về sinh vật giúp họ giải đáp nỗi băn khoăn. Sau khi xem xét, vị chuyện gia cho biết thứ họ tìm thấy được gọi là thạch sao. Thạch sao còn gọi là thạch tinh tú hay astromyxin. Thạch sao là một chất có kết cấu giống gelatin, nó có màu trắng xám hoặc trắng đục. Trong quan niệm dân gian, thạch sao được lắng đọng trên Trái Đất sau những trận mưa sao băng. Thạch sao được mô tả là một loại gelatin mờ hoặc trắng xám có xu hướng bay hơi ngay sau khi "rơi". Nhiều người cho rằng đó là của ếch, cóc hoặc giun, phụ phẩm của vi khuẩn lam, hay hiện tượng siêu linh. Một bài báo dài trên tạp chí huyền bí Fate tuyên bố thạch sao có nguồn gốc ngoài Trái Đất, gọi nó là "chất hữu cơ tế bào" tồn tại dưới dạng "các đám mây phân tử tiền sao" trôi nổi trong không gian. Tuy nhiên M. Smith - tác giả cuốn "The Book of British Amphibians and Reptiles" lại cho rằng thạch sao rất có thể được hình thành từ các tuyến trong ống dẫn trứng của loài ếch và cóc. Chim và loài thú có vú sẽ ăn những con vật nhưng không có ống dẫn trứng, khi chúng tiếp xúc với hơi ẩm, sưng tấy lên và biến dạng để lại một đống chất giống như thạch đôi khi còn được gọi là thạch rái cá. Theo quan sát của các nhà khoa học về cấu tạo thạch sao ở Scotland, họ ủng hộ giả thuyết rằng một chúng là ống dẫn trứng của ếch hoặc cóc bị các sinh vật ăn loài lưỡng cư nôn ra. Các nhà khoa học do Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ ủy quyền đã thực hiện các thử nghiệm trên các mẫu được phát hiện nhưng đã không tìm thấy bất kỳ DNA nào trong mẫu vật. Người dân địa phương ở bang Veracruz tại México lại cho rằng thạch sao là nấm mốc Enteridium lycoperdon. Thế nhưng, cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác nhận suy đoán nào là chính xác. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV

