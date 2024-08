Đi dạo trên biển, bất ngờ đụng trúng 'thuỷ quái' thời tiền sử

Dù con " thuỷ quái" thời tiền sử này kháng cự, anh vẫn kiên nhẫn đưa nó xuống nước nhanh nhất có thể. Sau nhiều nỗ lực, anh đã thành công và con cá đã bơi về nơi an toàn. Summers chia sẻ rằng anh đã bắt và thả con cá đao dài 11 foot này, một trải nghiệm hiếm hoi khi câu được bằng tay và mất gần một tiếng mới đưa vào bờ. (Ảnh: Newsflare) Cá đao (Pristiformes) là một bộ cá dạng cá đuối, sống sót từ kỷ Phấn trắng. (Ảnh: Wikipedia) Phần mũi của cá đao được bao phủ bởi các lỗ chân lông nhạy cảm, cho phép chúng phát hiện chuyển động của con mồi ẩn dưới đáy biển. Đồng thời, mũi cũng được dùng như là một công cụ đào bới để tìm kiếm các động vật giáp xác và vũ khí tự vệ, chống lại sự săn bắt của con người và động vật ăn thịt như cá mập. (Ảnh: Wikipedia) “Răng” nhô ra từ mõm không phải là răng thực sự, chúng là các cấu trúc giống như răng đã biến đổi, được gọi là các “răng nhỏ”. (Ảnh: Weebly) Cá đao được tìm thấy trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Đại Tây Dương và Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng sống ở các vùng ven biển như vịnh và các cửa sông, thường xuyên thâm nhập vào các con sông và hồ lớn như hồ Nicaragua. Cá đao chỉ sống ở vùng nước nông và lầy lội, có thể được tìm thấy trong cả khu vực nước ngọt và nước mặn. (Ảnh: Marine Themes) Một số loài cá đao có thể phát triển dài tới 7 mét. Loài cá đao lùn có thể đạt chiều dài 1,4 mét, nhỏ hơn nhiều so với những thành viên khác. (Ảnh: Carnivora) Tất cả các loài cá đao được xếp vào danh sách loài cực kỳ nguy cấp của IUCN.(Ảnh: National Wildlife Federation) Nhớ rằng cá đao thường hay bị nhầm lẫn với các loài trong bộ Cá nhám cưa (Pristiophoriformes) vì hình dáng tương tự. (Ảnh: Tag my Fish) Mời quý độc giả xem thêm video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.

