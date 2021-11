Đem “miếng dưa hấu" kiểm định, chuyên gia thốt lên "Có phúc hơn Từ Hy!"

Một người đàn ông trung niên họ Trương khoảng 30 tuổi đến từ Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc đã mang đến chương trình “Kiểm định bảo vật” một món đồ có hình dạng giống với miếng dưa hấu nhờ các chuyên gia thẩm định và ước tính giá cả. Được biết, khoảng hơn 10 năm trước, trong một chuyến công tác tới Myanmar, anh đã mua lại một viên ngọc thô, sau đó mời một nghệ nhân tới để chạm khắc viên ngọc theo hình ảnh của miếng dưa hấu. Sau khi kiểm định, các chuyên gia phải thốt lên “Anh quả thật còn có phúc hơn cả Từ Hi Thái hậu”. Nguyên nhân là vì trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu cũng có một cổ vật hình dưa hấu. Cổ vật có màu sắc giống ngọc lục bảo trong lăng mộ của Thái hậu nhà Thanh có vỏ xanh, ruột đỏ, cùi trắng và hạt đen, trị giá tới 2,2 triệu lạng bạc vào thời điểm đó tuy nhiên lại được được chạm khắc bằng đá tourmalines. Còn bảo vật mà anh chàng mang tới mặc dù nhìn tổng quát có màu sắc đơn điệu, nhưng nếu kiểm tra kỹ sẽ thấy nó được chạm khắc rất điêu luyện, từ vỏ đến hạt dưa hấu, cũng như các đường nối thị. Nghệ nhân điêu khắc đã làm nổi bật lên màu sắc tự nhiên vốn có của ngọc lục bảo. Đồng thời, những vết nứt trên bề mặt, tưởng chừng là lỗi kỹ thuật, nhưng thực chất là dụng ý của tác giả khi minh họa hình ảnh miếng dưa hấu được cắt khi quả dưa hấu chín quá độ, khi cắt nhỏ sẽ tạo nên độ nứt nhất định trên mỗi miếng dưa. Cuối cùng, các chuyên gia nhất trí rằng đây chính là tác phẩm được chạm khắc bằng ngọc lục bảo chính hiệu. Khi được hỏi về giá trị, họ nói rằng: "bảo vật trong tay anh là miếng dưa hấu được chạm khắc bằng ngọc lục bảo chính hiệu, trị giá lên tới cả trăm nghìn đô la”. Đá Emerald hay còn được biết đến với tên gọi ngọc lục bảo hoặc lục bảo ngọc là một khoáng vật có công thức hóa học (Be3Al2(SiO3)6) có màu xanh với biên độ màu từ lục sang màu lục hơi ngả sang lam. Màu xanh của ngọc xuất phát từ một lượng nhỏ của crom hoặc vanađi. Ngọc lục bảo có độ cứng đạt 7.5 – 8 trên thang độ cứng 10 của Mohs. Ngọc lục bảo lâu đời nhất có niên đại gần ba tỷ năm. Tuy nhiên, chúng lần đầu tiên được khai thác ở Ai Cập vào khoảng năm 1500 trước công nguyên, nơi người ta tin rằng ngọc lục bảo tượng trưng cho khả năng sinh sản và tái sinh. Ngọc lục bảo là một trong bốn loại đá quý được công nhận trên toàn cầu (những loại đá khác là kim cương, sapphires và hồng ngọc), ngọc lục bảo được làm từ beryl. Chúng có màu xanh lục từ lượng crôm và/ hoặc vanadi. Khi nói đến đá quý hiếm và đắt tiền, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến kim cương, nhưng trên thực tế, ngọc lục bảo hiếm hơn kim cương gấp 20 lần và do đó, thường có giá cao hơn. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Một người đàn ông trung niên họ Trương khoảng 30 tuổi đến từ Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc đã mang đến chương trình “Kiểm định bảo vật” một món đồ có hình dạng giống với miếng dưa hấu nhờ các chuyên gia thẩm định và ước tính giá cả. Được biết, khoảng hơn 10 năm trước, trong một chuyến công tác tới Myanmar, anh đã mua lại một viên ngọc thô, sau đó mời một nghệ nhân tới để chạm khắc viên ngọc theo hình ảnh của miếng dưa hấu. Sau khi kiểm định, các chuyên gia phải thốt lên “Anh quả thật còn có phúc hơn cả Từ Hi Thái hậu”. Nguyên nhân là vì trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu cũng có một cổ vật hình dưa hấu. Cổ vật có màu sắc giống ngọc lục bảo trong lăng mộ của Thái hậu nhà Thanh có vỏ xanh, ruột đỏ, cùi trắng và hạt đen, trị giá tới 2,2 triệu lạng bạc vào thời điểm đó tuy nhiên lại được được chạm khắc bằng đá tourmalines. Còn bảo vật mà anh chàng mang tới mặc dù nhìn tổng quát có màu sắc đơn điệu, nhưng nếu kiểm tra kỹ sẽ thấy nó được chạm khắc rất điêu luyện, từ vỏ đến hạt dưa hấu, cũng như các đường nối thị. Nghệ nhân điêu khắc đã làm nổi bật lên màu sắc tự nhiên vốn có của ngọc lục bảo. Đồng thời, những vết nứt trên bề mặt, tưởng chừng là lỗi kỹ thuật, nhưng thực chất là dụng ý của tác giả khi minh họa hình ảnh miếng dưa hấu được cắt khi quả dưa hấu chín quá độ, khi cắt nhỏ sẽ tạo nên độ nứt nhất định trên mỗi miếng dưa. Cuối cùng, các chuyên gia nhất trí rằng đây chính là tác phẩm được chạm khắc bằng ngọc lục bảo chính hiệu. Khi được hỏi về giá trị, họ nói rằng: "bảo vật trong tay anh là miếng dưa hấu được chạm khắc bằng ngọc lục bảo chính hiệu, trị giá lên tới cả trăm nghìn đô la”. Đá Emerald hay còn được biết đến với tên gọi ngọc lục bảo hoặc lục bảo ngọc là một khoáng vật có công thức hóa học (Be3Al2(SiO3)6) có màu xanh với biên độ màu từ lục sang màu lục hơi ngả sang lam. Màu xanh của ngọc xuất phát từ một lượng nhỏ của crom hoặc vanađi. Ngọc lục bảo có độ cứng đạt 7.5 – 8 trên thang độ cứng 10 của Mohs. Ngọc lục bảo lâu đời nhất có niên đại gần ba tỷ năm. Tuy nhiên, chúng lần đầu tiên được khai thác ở Ai Cập vào khoảng năm 1500 trước công nguyên, nơi người ta tin rằng ngọc lục bảo tượng trưng cho khả năng sinh sản và tái sinh. Ngọc lục bảo là một trong bốn loại đá quý được công nhận trên toàn cầu (những loại đá khác là kim cương, sapphires và hồng ngọc), ngọc lục bảo được làm từ beryl. Chúng có màu xanh lục từ lượng crôm và/ hoặc vanadi. Khi nói đến đá quý hiếm và đắt tiền, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến kim cương, nhưng trên thực tế, ngọc lục bảo hiếm hơn kim cương gấp 20 lần và do đó, thường có giá cao hơn. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.