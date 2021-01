“Đầu bếp” người máy chế biến bữa ăn ngon, bổ, rẻ chỉ sau... 1 phút

Salad Robot với tên gọi là Sally, được ra mắt tại San Francisco mang đến nhiều thứ hơn so với một máy bán hàng tự động. Nó có thể pha trộn 21 thành phần thực phẩm để tạo ra 1.000 món salad khác nhau và ấn tượng hơn là mỗi món chỉ mất khoảng 1 phút để thực hiện. Deepak Sekar, Giám đốc điều hành của startup về robot tự động Chowbotics, cho biết mục tiêu của robot Sally là cung cấp cho những người lao động những bữa ăn nhanh an toàn và có thể mua ngay tại chỗ. Robot Sally có thể làm salad nhưng một phần nó phải dựa vào con người mới có thể hoàn thành được công việc. Một bữa salad nhanh - ngon - rẻ được thực hiện bởi Robot Sally chỉ mất khoảng 1 phút. Thay vì phải tự tay lựa nguyên liệu và chế biến mất thời gian. Giờ đây, người dùng chỉ cần bỏ ra 1 phút để có ngay một bữa salad ngon miệng yêu thích để dùng luôn. Robot Sally sở hữu nhiều ngăn để đựng các thành phần thực phẩm khác nhau – có nguồn gốc khác nhau hoặc mua từ Chowbotics. Lượng thực phẩm sử dụng sẽ được bổ sung liên tục đủ dùng trong một ngày. Khi có khách đặt hàng món salad, Sally sẽ chế biến nó với sự kết hợp tùy chỉnh của khách hàng hoặc từ các công thức do Charlie Ayers sáng tạo, người được biết đến với tư cách là đầu bếp đầu tiên của Google. Tuy nhiên, robot Sally không thể trộn salad và bơ không nằm trong danh mục các thành phần dùng chế biến món ăn này. Đơn vị sản xuất nói rằng trái cây quá mềm để robot có thể xử lí, họ đang nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này. Các tổ chức chế tạo ra robot Sally sẽ xác định các chi phí khác nhau dành cho mỗi món salad. Tại Galvanize, mức giá trung bình cho một món salad được Sally chế biến là 8 USD. Chowbotics dự định bán robot này cho các công ty với giá 30.000 USD và cung cấp một chương trình thanh toán hàng tháng để các văn phòng có quy mô trung bình có khả năng mua. Giá cả có thể sẽ loại trừ những công ty mới thành lập bởi Sally sẽ có ý nghĩa hơn với các công ty có nhà ăn hoặc cơ sở hạ tầng để lưu trữ các thành phần chế biến.

