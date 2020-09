“Đập hộp” quà Trung Thu siêu độc của các ông lớn công nghệ Trung Quốc

Hộp quà bánh trung thu của hãng NetEase năm nay được làm theo kiểu lồng đèn hình vuông, theo phong cách ''Thưởng trà dưới trăng''. Hình ảnh ở giữa hộp là hình ảnh 3D, linh vật trong một trò chơi nổi tiếng của công ty, đang đeo một dải ruy băng để chạy lên mặt trăng. Bốn chú thỏ trắng nhỏ đang chạy vòng quanh và ngọn hải đăng ở giữa đang phát ra ánh sáng mờ ảo. Momo gây ấn tượng với hộp bánh Trung thu trong suốt siêu đơn giản, khó có thể phân biệt được đây là hộp quà hay bao bì của một sản phẩm điện tử. Momo là một ứng dụng tìm kiếm xã hội miễn phí và nhắn tin di động nổi tiếng ở Trung Quốc. ''Đập hộp'' quà Trung Thu của ông lớn công nghệ Weibo, bất ngờ với phong cách không gian cực độc đáo. Ngoài hộp bánh in hình chủ đề không gian, hãng còn tặng kèm búp bê phi hành gia và đèn nhỏ hình mặt trăng. Hộp quà mang phong cách không gian, tiện lợi và thiết thực của JOYY - công ty công nghệ Trung Quốc đã mua lại ứng dụng livestream BIGO. Chiếc túi nhỏ có thiết kế để đeo vai, dễ dàng biến thành túi đựng đồ, túi đựng đồ vệ sinh, túi đựng mỹ phẩm, bên trong là hộp quà đầy tính công nghệ. Kuaishou là một ứng dụng di động chia sẻ video nổi tiếng ở Trung Quốc. Bao bì bên ngoài của hộp quà Kuaishou là hộp thiếc, được tô điểm bởi dòng chữ ''Hạnh phúc trong tay em, trăng và sao''. Các phần quà bao gồm bánh trung thu nhiều hương vị, đĩa sứ hình ngôi sao, sạc dự phòng hình phi thuyền nhỏ, một chiếc chăn mỏng. Alibaba gây thất vọng khi tặng kèm hộp quà có phần khá đơn điệu, tone màu cam chủ đạo với chủ đề ''Together''. Hộp quà gồm 5 bánh trung thu và 3 hộp ''3 con sói'' khác loại của Jissbon . Trên nắp hộp lại có gương soi, nên bạn có thể sử dụng nó như một chiếc túi đựng mỹ phẩm sau này. Hộp quà Trung thu của ByteDance có hình lục giác, trên hộp có in dòng chữ Free from Gravity, cùng hình ảnh nền vũ trụ. Những chiếc bánh trung thu trong hộp mang cảm giác như những hành tinh trên bầu trời đầy sao. Trong khi Sogou lại đưa khái niệm AI vào hộp quà Trung thu thế này. Nó đại diện cho sự khám phá chuyên sâu và không gian phát triển không giới hạn của Sogou trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng AI.Hộp quà Tết Trung thu kỷ niệm 10 năm của Xiaomi bao gồm các hộp nhạc Mi Rabbit, khi chạm tay nhạc chuông MIUI sẽ tự động phát ra và có thể kết hợp để tạo thành bản nhạc. Hộp quà Tết Trung thu của Baidu sử dụng màu xanh đậm làm bao bì bên ngoài, thiết kế hai cửa, giống bánh Trung thu truyền thống. Đồng thời, nó cũng đi kèm một đế sạc không dây và hình nộm xinh xắn. Hộp quà dịp Trung thu của tập đoàn Sina có màu xanh lá cây đậm, là loại hộp kéo hai lớp, đi kèm hai mặt búp bê đặc trưng và thiệp chúc mừng.

