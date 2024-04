Đào đất phát hiện khối vàng khủng, 2 công nhân lập tức đổi đời

John Deason, sinh ra ở Cornwall, Anh, và Richard Oates, cả hai đều là công nhân mỏ thiếc ở Cornish trước khi di cư đến Úc vào những năm 1850 để tìm kiếm vàng. Vào tháng 2/1869, khi họ đang đào vàng ở Victoria, cuốc của họ va vào một vật cứng, họ phát hiện ra một khối vàng khổng lồ. Khối vàng này có chiều dài khoảng 60cm và chiều rộng gần 30cm. Họ quyết định giữ kín phát hiện này và nung khối vàng để loại bỏ lớp thạch anh đen phủ bề mặt. Sau khi khối vàng được xử lý, họ mang nó đến ngân hàng, nhưng khối vàng quá lớn và phải được chia thành ba phần. Khối vàng tên "Welcome Stranger" này sau đó được bán cho ngân hàng với giá tương đương hơn 9.500 bảng Anh, xấp xỉ với mức lương trung bình của một người làm việc trong 43 năm vào thời điểm đó. Sau phát hiện này, Deason tiếp tục khai thác vàng và trở thành thủ kho tại Moliagal, trong khi Oates trở về Anh và sống cuối đời tại đó. Mặc dù gia tài của Deason sau đó đã mất do đầu tư sai lầm, kỷ niệm về phát hiện khối vàng "Welcome Stranger" vẫn được lưu trữ qua các đài tưởng niệm tại nhiều địa điểm. Suzie Deason, hậu duệ thứ tư của John Deason, vẫn sống tại Moliagal và chia sẻ rằng mọi người vẫn đến đây với hi vọng tìm kiếm vận may giống như ông cô. Tuy nhiên, cô cũng nói rằng gia đình không giàu có và không có bất kỳ đồ trang sức nào được làm từ vàng của Welcome Stranger. Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.

John Deason, sinh ra ở Cornwall, Anh, và Richard Oates, cả hai đều là công nhân mỏ thiếc ở Cornish trước khi di cư đến Úc vào những năm 1850 để tìm kiếm vàng. Vào tháng 2/1869, khi họ đang đào vàng ở Victoria, cuốc của họ va vào một vật cứng, họ phát hiện ra một khối vàng khổng lồ . Khối vàng này có chiều dài khoảng 60cm và chiều rộng gần 30cm. Họ quyết định giữ kín phát hiện này và nung khối vàng để loại bỏ lớp thạch anh đen phủ bề mặt. Sau khi khối vàng được xử lý, họ mang nó đến ngân hàng, nhưng khối vàng quá lớn và phải được chia thành ba phần. Khối vàng tên "Welcome Stranger" này sau đó được bán cho ngân hàng với giá tương đương hơn 9.500 bảng Anh, xấp xỉ với mức lương trung bình của một người làm việc trong 43 năm vào thời điểm đó. Sau phát hiện này, Deason tiếp tục khai thác vàng và trở thành thủ kho tại Moliagal, trong khi Oates trở về Anh và sống cuối đời tại đó. Mặc dù gia tài của Deason sau đó đã mất do đầu tư sai lầm, kỷ niệm về phát hiện khối vàng "Welcome Stranger" vẫn được lưu trữ qua các đài tưởng niệm tại nhiều địa điểm. Suzie Deason, hậu duệ thứ tư của John Deason, vẫn sống tại Moliagal và chia sẻ rằng mọi người vẫn đến đây với hi vọng tìm kiếm vận may giống như ông cô. Tuy nhiên, cô cũng nói rằng gia đình không giàu có và không có bất kỳ đồ trang sức nào được làm từ vàng của Welcome Stranger. Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.