Đáng sợ "Tam giác quỷ Bermuda trên cạn", nuốt người trong nháy mắt

Theo quan niệm truyền thống của địa phương, núi Nyangani là nơi thiêng liêng và là nơi sinh sống của các linh hồn tổ tiên họ. Tuy nhiên, đây cũng được cho là nơi cư ngụ của các linh hồn và các loại sinh vật siêu nhiên. (Nguồn: scienceinfo.net) Dân địa phương và du khách khi đi vào núi Nyangani đều kể lại rằng họ đã trải qua các hiện tượng lạ, như la bàn và các thiết bị điện tử chạy loạn xạ và thường nổ tung, ảnh chụp sẽ không hiển thị chính xác, gió hú như chọc thủng màng tai,... (Nguồn: Vietnam Daily) Ngoài ra còn có rất nhiều báo cáo về các du khách đột nhiên trở nên mơ hồ hoặc mất phương hướng, thậm chí xảy ra cả với những người quen thuộc với khu vực này. (Nguồn: Trip Advisor) Ngay cả khu vực xung quanh ngọn núi cũng có những câu chuyện kỳ lạ. Điển hình như hai con đập Osborne và Gokwe được xây dựng ở khu vực đã gặp phải những trở ngại. Người dân địa phương cho rằng nguyên nhân là do họ đã mạo phạm dòng sông khiến các vị thần tức giận. (Nguồn: fambayi.com) Ngoài tất cả những điều trên, núi Nyangani còn được biết đến với những vụ mất tích đầy bí ẩn. Sự việc nổi tiếng gần đây là trường hợp của Zayd Dada (31 tuổi), du khách người Zimbabwe gốc Ấn Độ. (Nguồn: Flickr) Vào sáng sớm ngày 4/1/2014, Dada đi lên núi cùng vợ và một cặp vợ chồng khác và kể từ đó không còn ai nhìn thấy anh nữa. Những người còn lại kể lại rằng khi leo lên được nửa đường, trong lúc mọi người mệt mỏi và tranh thủ nghỉ ngơi thì Dada tách ra một góc để ngắm nhìn khung cảnh, không ai có thể tìm thấy anh nữa dù dùng đủ mọi cách. (Nguồn: The Herald) Và kỳ quặc hơn cả khi nói đến sự thần bí của rặng núi Nyangani là trường hợp người bị tuyên bố là mất tích bỗng dưng xuất hiện trở lại. Đó là vào đầu thập niên 1980, một quan chức cao cấp của chính phủ với 2 người bạn đồng hành bỗng nhiên mất tích trong lúc dã ngoại trên núi Nyanga. Họ đã mất tích tổng cộng 4 ngày và mọi cuộc tìm kiếm đều vô hiệu. (Nguồn: Flora of Zimbabwe) Sau khi xuất hiện lại, bộ ba này kể rằng họ đã lang thang vô vọng nhưng không cảm thấy mệt mỏi, khát nước hay đói cồn cào trong suốt 4 ngày bị “mất tích”. Họ đã nhìn thấy những người tìm kiếm mình, nhưng không sao ra hiệu được, có cảm giác như mình đang “tàng hình”. (Nguồn: Pindula News) Mãi sau đó, các tù trưởng bộ lạc thực hiện một nghi lễ cúng tế thì 3 người bị mất tích mới được tìm thấy lại. Và kỳ lạ là, cả 3 nói rằng dù họ mất tích 4 ngày nhưng có cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra từ cách đó vài giờ. (Nguồn: Zimbabwe Field Guide) Theo người dân địa phương, những người mất tích đang bị những linh hồn này canh giữ, và nếu biết tuân thủ “phép lịch sự” của ngọn núi thì họ sẽ được yên ổn. Cách duy nhất để đưa những người bị mất này trở lại là thông qua các nghi lễ cực kỳ khắt khe để cầu xin những linh hồn này tha thứ. (Nguồn: Zimbabwe Field Guide) Có rất nhiều giải thích khác liên quan đến địa hình đồi núi hiểm trở cộng với thời tiết khắc nghiệt có thể thay đổi bất ngờ, nhưng vẫn chưa có nguyên nhân nào thuyết phục. (Nguồn: fambayi.com) Bề mặt địa hình trắc trở với nhiều khối đá dựng đứng hoặc sắc nhọn, những bậc thang đá phân tầng không hợp lý, những tuyến đường mòn mọc rậm rạp dây, cây rừng, sự xâm thực dữ dội của các thảm thực vật... có thể đã tạo ra sự cố khó hiểu cho các nhà leo núi giàu kinh nghiệm nhất. (Nguồn: TripAdvisor)

Theo quan niệm truyền thống của địa phương, núi Nyangani là nơi thiêng liêng và là nơi sinh sống của các linh hồn tổ tiên họ. Tuy nhiên, đây cũng được cho là nơi cư ngụ của các linh hồn và các loại sinh vật siêu nhiên. (Nguồn: scienceinfo.net) Dân địa phương và du khách khi đi vào núi Nyangani đều kể lại rằng họ đã trải qua các hiện tượng lạ , như la bàn và các thiết bị điện tử chạy loạn xạ và thường nổ tung, ảnh chụp sẽ không hiển thị chính xác, gió hú như chọc thủng màng tai,... (Nguồn: Vietnam Daily) Ngoài ra còn có rất nhiều báo cáo về các du khách đột nhiên trở nên mơ hồ hoặc mất phương hướng, thậm chí xảy ra cả với những người quen thuộc với khu vực này. (Nguồn: Trip Advisor) Ngay cả khu vực xung quanh ngọn núi cũng có những câu chuyện kỳ lạ. Điển hình như hai con đập Osborne và Gokwe được xây dựng ở khu vực đã gặp phải những trở ngại. Người dân địa phương cho rằng nguyên nhân là do họ đã mạo phạm dòng sông khiến các vị thần tức giận. (Nguồn: fambayi.com) Ngoài tất cả những điều trên, núi Nyangani còn được biết đến với những vụ mất tích đầy bí ẩn. Sự việc nổi tiếng gần đây là trường hợp của Zayd Dada (31 tuổi), du khách người Zimbabwe gốc Ấn Độ. (Nguồn: Flickr) Vào sáng sớm ngày 4/1/2014, Dada đi lên núi cùng vợ và một cặp vợ chồng khác và kể từ đó không còn ai nhìn thấy anh nữa. Những người còn lại kể lại rằng khi leo lên được nửa đường, trong lúc mọi người mệt mỏi và tranh thủ nghỉ ngơi thì Dada tách ra một góc để ngắm nhìn khung cảnh, không ai có thể tìm thấy anh nữa dù dùng đủ mọi cách. (Nguồn: The Herald) Và kỳ quặc hơn cả khi nói đến sự thần bí của rặng núi Nyangani là trường hợp người bị tuyên bố là mất tích bỗng dưng xuất hiện trở lại. Đó là vào đầu thập niên 1980, một quan chức cao cấp của chính phủ với 2 người bạn đồng hành bỗng nhiên mất tích trong lúc dã ngoại trên núi Nyanga. Họ đã mất tích tổng cộng 4 ngày và mọi cuộc tìm kiếm đều vô hiệu. (Nguồn: Flora of Zimbabwe) Sau khi xuất hiện lại, bộ ba này kể rằng họ đã lang thang vô vọng nhưng không cảm thấy mệt mỏi, khát nước hay đói cồn cào trong suốt 4 ngày bị “mất tích”. Họ đã nhìn thấy những người tìm kiếm mình, nhưng không sao ra hiệu được, có cảm giác như mình đang “tàng hình”. (Nguồn: Pindula News) Mãi sau đó, các tù trưởng bộ lạc thực hiện một nghi lễ cúng tế thì 3 người bị mất tích mới được tìm thấy lại. Và kỳ lạ là, cả 3 nói rằng dù họ mất tích 4 ngày nhưng có cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra từ cách đó vài giờ. (Nguồn: Zimbabwe Field Guide) Theo người dân địa phương, những người mất tích đang bị những linh hồn này canh giữ, và nếu biết tuân thủ “phép lịch sự” của ngọn núi thì họ sẽ được yên ổn. Cách duy nhất để đưa những người bị mất này trở lại là thông qua các nghi lễ cực kỳ khắt khe để cầu xin những linh hồn này tha thứ. (Nguồn: Zimbabwe Field Guide) Có rất nhiều giải thích khác liên quan đến địa hình đồi núi hiểm trở cộng với thời tiết khắc nghiệt có thể thay đổi bất ngờ, nhưng vẫn chưa có nguyên nhân nào thuyết phục. (Nguồn: fambayi.com) Bề mặt địa hình trắc trở với nhiều khối đá dựng đứng hoặc sắc nhọn, những bậc thang đá phân tầng không hợp lý, những tuyến đường mòn mọc rậm rạp dây, cây rừng, sự xâm thực dữ dội của các thảm thực vật... có thể đã tạo ra sự cố khó hiểu cho các nhà leo núi giàu kinh nghiệm nhất. (Nguồn: TripAdvisor)