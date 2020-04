Đáng sợ loài chim khổng lồ giết người chỉ với một cú đá móc

Đà điểu đầu mào Cassowary (đầu mèo) hay Đà điểu Úc đội mũ thuộc loài chim đi bộ, có cánh nhưng không thể bay. Chúng chủ yếu sống ở Australia và New Guinea cùng một số đảo lân cận. Đà điểu đầu mào Úc sở hữu bộ lông óng mượt, đầu và yếm có màu lam và đỏ rực rỡ, con cái thường lớn hơn và có bộ lông sáng hơn so với con đực. Khi trưởng thành, chim cao khoảng từ 1,5-1,8m, con cái có thể cao tới 2m, nặng 58,5kg. Loài đà điểu này có chiếc mỏ nhọn hoắt, bản tính hung dữ và ý thức bảo vệ lãnh thổ vô cùng mạnh mẽ. Chiều cao có thể lên đến 1m7 và cơ thể nặng gần 1 tạ cũng là một trong những "lợi thế" của loài chim này khi khơi chiến với động vật khác. Tuy nhiên điều đáng sợ hơn cả là ở bộ móng cực kỳ nguy hiểm của loài chim cao 1m7 này. Đôi bàn chân thô kệch và móng sắc như "con dao găm" đúng nghĩa đen, móng ngắn nhất khoảng 4-5cm và dài nhất tới 13-14cm. Những móng vuốt này trở thành nỗi ác mộng đối với người và các loại động vật khác vô tình xâm phạm lãnh thổ của chúng. Nạn nhân nếu không tử vong thì cũng rất nghiêm trọng chỉ với một cú đá móc của đà điều đầu mào Úc. Loài chim khổng lồ có thể nhảy cao 1,5m khi ra đá - khoảng ngang tầm ngực của con người. Khi tấn công chúng thường đá thẳng về phía trước, từ dưới lên trên, với lực rất mạnh. Đây có lẽ cũng là loài chim "đa-zi-năng'' nhất bởi chúng có thể chạy với vận tốc 50km/h xuyên qua rừng rậm. Điều này có nghĩa là ngay cả Usain Bolt - người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh cũng "không có cửa'' chạy thoát khỏi đà điểu đầu mèo. Ngoài ra, chúng cũng là những vận động viên bơi hết sức tài ba. Đà điểu thích sống một mình, trừ khi chọn bạn tình, đẻ trứng và tìm kiếm thức ăn. Chúng chủ yếu ăn hoa, nấm, ốc sên, côn trùng, ếch, chim, chuột, cá. Năm 2007 đà điểu đầu mào được sách kỷ lục Guiness công nhận là ''loài chim nguy hiểm nhất thế giới''. Tuy nhiên do tình trạng săn bắt tràn lan, hiện nay, số lượng cá thể sống hoang dã không còn nhiều, thậm chí gần như đã tuyệt chủng. Loài Chim Nguy Hiểm nhất thế giới - Đà Điểu Cassowary. Nguồn: Youtube

