"Đạn vũ trụ" xuyên qua cơ thể người mà chúng ta không hề biết

" Hạt ma quỷ" neutrino đã được Đài thiên văn IceCube ở Nam Cực phát hiện ra vào năm 2019. Các phân tích cho thấy chúng không phải vật chất Trái Đất, mà từ vũ trụ xa xôi. Neutrino được gọi là "hạt ma quỷ" vì chúng không mang điện tích và có khối lượng nhỏ hơn rất nhiều so với các hạt nguyên tử khác từng được biết đến. Trong khi các hạt tích điện phải chịu tác động của từ trường, hạt neutrino có thể bay xuyên qua vũ trụ theo một đường thẳng mà không bị cản trở và vô hình như bóng ma. Chúng đi xuyên qua cơ thể người mà chúng ta không hề hay biết. Một hạt trong đó đã kết thúc hành trình ở nơi sâu thẳm dưới bề mặt hành tinh sau khi va chạm với phân tử băng. May mắn thay, điều này xảy ra ngay bên cạnh một máy dò cực nhạy được lắp đặt bên dưới Nam Cực. Việc phát hiện ra hạt neutrino bí ẩn đã khởi đầu một cuộc săn lùng giữa các thiên hà để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: "Thứ gì đã bắn chúng xuống Trái đất?". Sử dụng dữ liệu từ cơ sở khảo sát bầu trời Zwicky tại Đài quan sát Palomar ở California, Mỹ, các nhà thiên văn học cho rằng những "viên đạn vũ trụ" này có thể bắt nguồn từ sự kiện hố đen xe toạc ngôi sao, còn được gọi là sự kiện phá vỡ lực thủy triều (TDE). Vào tháng 4/2019, 6 tháng trước khi phát hiện "hạt ma quỷ" ở Nam Cực, các nhà thiên văn học từ Zwicky đã phát hiện một vầng sáng khổng lồ xung quanh hố đen siêu khối lượng cách xa 700 triệu năm ánh sáng. Hố đen ước tính nặng gấp khoảng 30 triệu lần Mặt Trời này đã hút một ngôi sao ở gần và xé toạc nó bằng lực cực mạnh. Nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng TDE đã ném khoảng một nửa vật chất từ ngôi sao vào không gian, trong khi nửa còn lại bị hút vào đĩa bồi tụ bao gồm khí, bụi và các mảnh vỡ quay xung quanh hố đen. Do tác động của năng lượng trong đĩa bồi tụ, các tia plasma khổng lồ bị bắn ra khỏi hệ thống. Các tia này có thể tồn tại hàng trăm ngày trong không gian và đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành hạt neutrino sau đó. Trước đó, một số nghiên cứu cho thấy các "hạt ma quỷ" này khá phổ biến trong không gian giữa các vì sao. Chúng cũng đến Trái Đất từ lâu, nhưng mãi đến nay trình độ công nghệ của con người mới đủ để phát hiện. Nhông tìm thấy tác hại nào của các "hạt ma quỷ" này đối với sinh vật. Một nghiên cứu thậm chí tìm ra cách lợi dụng các hạt này để tìm hiểu về khối lượng, mật độ của các yếu tố sâu trong lòng đất, bởi chúng là thứ hiếm hoi có thể đi xuyên qua Trái Đất một cách nhẹ nhàng.

