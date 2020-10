“Đàn voi ăn rác” là ảnh đẹp nhất cuộc thi nhiếp ảnh thiên nhiên

Bức ảnh bi thảm ghi lại khoảnh khắc một đàn voi ăn rác ở Sri Lanka được trao giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh của Hiệp hội Sinh học Hoàng gia Anh (RSB) năm nay. Tác phẩm của tác giả Tilaxan Tharmapalan khiến người xem phải suy ngẫm khi chứng kiến hững con voi trong ảnh đang lục lọi để kiếm thức ăn gần một khu bảo tồn động vật hoang dã. Hình ảnh những chú chim cốc đậu trên các cọc do ngư dân để lại khi chờ cá xuất hiện là tác phẩm của một nhiếp ảnh gia trẻ mới 14 tuổi. Giải nhì cuộc thi thuộc về Roberto Bueno ở Belize, với bức ảnh ''The Boundary of Disaster''. Theo nhiếp ảnh gia, đường thẳng kia thể hiện ranh giới giữa thiên nhiên và con người. Bức ''Observer'' của Agata Boguszewska ở Richmond Park, London Hình ảnh con châu chấu đang lột xác của Hasan Baglar ở Nicoia, Cyprus lọt vào top những bức ảnh đẹp nhất cuộc thi nhiếp ảnh thiên nhiên. Trong bức ảnh này 3 tình nguyên viên đang rất vui vẻ và mãn nguyện trong hoạt động trồng cây, phủ xanh đất trống bảo vệ môi trường. Cuộc xâm lấn của hàng nghìn con rùa biển Olive. Bức ảnh này được Saurabh Chakraborty ghi lại ở Rushikulya, Odisha, Ấn Độ. Hình ảnh một nhà kính bị bỏ hoang từ thế kỷ 19 cho thấy các cấu trúc do con người để lại cũng không ngăn nổi sức sống mãnh liệt của thiên nhiên cây cỏ. Bức ảnh đoạt giải nhì hạng mục Nhiếp ảnh gia trẻ của năm ''The World is a Good Place'' do Charlotte Bean chụp ở công viên Brookman, Anh. Trong ảnh là đàn ngỗng con đang bước những bước đầu tiên vào thế giới của chúng. Trong khi bức ảnh này lại cho thấy sự khắc nghiệt của tự nhiên. Bức ảnh miêu tả hai chú rồng rộc ngực vàng (Ploceus philippinus) đã rơi ra khỏi tổ và chết sau một cơn lốc xoáy. Chuồn chuồn hoàn toàn thay đổi khi trưởng thành. Bức ảnh ''Ischmeer Glacier'' của Rory Stringer tại Alpes Thụy Sĩ. Sông băng đã tan chảy quá nhiều, dẫn đến những vấn đề như đá không ổn định, xói mòn. "CẦU VÀNG" THẮNG GIẢI NHIẾP ẢNH QUỐC TẾ | Truyền hình Quảng Ngãi

