Dân nghiệp dư dò kim loại, ai ngờ vớ bẫm “kho báu” tiền tỷ

Được phát hiện ở bang Victoria (Úc) tại khu vực được biết tới là “Tam giác Vàng”, " kho báu" này là một cục vàng có khối lượng lên đến 2,6 kg. Nó được gọi là “Cục đá vàng May mắn” được đưa tới cửa hàng Lucky Strike Gold vào cuối năm ngoái và tới tay của chủ cửa hàng Darren Kamp để định giá. Darren Kamp - chủ cửa hàng thăm dò vàng Lucky Strike Gold - cho biết, vào tháng 11 năm ngoái ông đã mua được một cục vàng từ một người đào vàng giấu tên. Kamp kể lại, người đào vàng này đã lôi cục vàng từ trong ba lô ra và đặt vào tay ông ta rồi hỏi liệu cục vàng này có giá ít nhất là 10.000 USD hay không. Kamp cho biết ngay lúc đó đã biết cục vàng đó có giá lớn hơn nhiều. Trong 43 năm đào vàng, ông chưa bao giờ thấy một tảng đá nào lại chứa nhiều vàng như vậy. Nhưng người khai thác chỉ mang một nửa tảng đá, nửa còn lại để ở nhà. Sau đó họ đã ghép hai nửa lại với nhau và nhận thấy nó có tổng khoảng 82 ounce vàng trong đó. Cục vàng được định giá lên đến có giá trị 240.000 đôla Úc (3,8 tỷ đồng). Ông Kamp cho biết chủ nhân của cục vàng trên đã sử dụng loại máy dò kim loại nghiệp dư Minelab Equinox 800 có giá 800 USD để tìm vàng. Ông cho hay gần đây, cửa hàng của ông bán được nhiều máy dò tìm vàng hơn, có thể là do kinh tế khó khăn và mọi người muốn thử vận may của mình. Miền Nam nước Úc là điểm đến ưa thích của các thợ đào vàng. Vào năm 2020, những người đào vàng ở khu vực này đã tìm thấy 2 cục vàng khổng lồ trị giá 250.000 USD. Trước đó, vào năm 2013, một thợ đào vàng nghiệp dư đã phát hiện ra số vàng trị giá khoảng 300.000 USD. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc kho báu vô giá được phát hiện khi xây tàu điện ngầm. Nguồn: Kienthucnet.

