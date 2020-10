Dàn Miss Audition xinh đẹp năm nào: Người đình đám, kẻ mất tích

Nhắc đến dàn Miss Audition đời đầu gắn với thế hệ 9x mê mẩn tựa game này, không thể bỏ qua Bảo Thy. Dù chỉ lọt vào top 10 chung cuộc nhưng màn song ca ca khúc Please tell me why với Vương Khang và nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy trở thành một trong những nữ ca sĩ được yêu thích nhất thời điểm đó cũng như hiện tại. Bảo Thy hiện đã bước qua tuổi 32, nhan sắc ngày càng mặn mà và sự nghiệp thì không thể thăng hoa hơn. Nữ ca sĩ còn sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng mang tên mình, thường xuyên đăng tải những hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cuối năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ lên xe hoa cùng ông xã đại gia, đám cưới thế kỷ được nhiều người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Phạm Quỳnh Nga đã từng là thí sinh tham gia cuộc thi Miss Audition năm 2006. Tuy nhiên, cô chỉ gây được sự chú ý khi vào vai nữ chính trong bộ phim Lập trình cho trái tim với nickname ''Cá sấu chúa''. Quỳnh Nga còn được biết đến với vai trò nữ ca sĩ. Vào thời điểm sự nghiệp lên như diều gặp gió, nàng Cá sấu chúa bất ngờ lên xe hoa và ở ẩn để chăm sóc gia đình khiến fan không khỏi tiếc nuối. Thời gian gần đây trở lại với màn ảnh nhỏ, Quỳnh Nga gây ấn tượng với loạt vai diễn ''tiểu tam'' trong các bộ phim như Về nhà đi con hay Sinh tử. Nhan sắc ''gái một con'' ở tuổi 30 ngày càng mặn mà của Quỳnh Nga. Một trong những Miss Audition đình đám ngày nào chiếm được cảm tình của người hâm mộ là cô gái Nguyễn Hương Ly, hay còn được biết đến với nghệ danh Emily. Vụt sáng nhờ cuộc thi, cô nhanh chóng dấn thân vào con đường nghệ thuật với các bản hit thu hút giới trẻ. Đầu năm 2019, cặp đôi Emily - Big Daddy khiến cả showbiz Việt bất ngờ khi công khai mối quan hệ tình cảm cùng gia đình nhỏ với hai nhóc tì đáng yêu. Tuy đã là mẹ 2 con nhưng vóc dáng và vẻ đẹp của Miss Audition đình đám ngày nào cũng khiến không ít người phải ghen tị. Vân Navy được mệnh danh là một trong những hot girl đời đầu sở hữu nhiều fan, cũng là Miss Audition 2008. Cô tiếp tục đến với khán giả không chỉ qua âm nhạc mà còn qua điện ảnh khi tham gia nhiều dự án nghệ thuật như Nhật ký Vàng Anh, 5S Online,... Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, giờ đây Vân Navy tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân và dấn thân sang lĩnh vực kinh doanh. Trên trang cá nhân, hotgirl nổi tiếng năm nào thường xuyên đăng tải hình ảnh cực kỳ sang chảnh. Kín tiếng nhất trong dàn Miss Audition gắn liền với tựa game tuổi thơ năm nào của thế hệ 8x, 9x là Nguyễn Ngọc Anh - gương mặt sáng giá dành được danh hiệu Miss Audition của mùa đầu tiên năm 2006. Xinh đẹp và được biết đến với những màn vũ đạo dứt khoát, cá tính, thông tin cô quyết định lấy chồng năm 19 tuổi từng khiến không ít fan nam tiếc nuối. Liên khúc Audition - Bảo Thy, Vương Khang | THVL

Nhắc đến dàn Miss Audition đời đầu gắn với thế hệ 9x mê mẩn tựa game này, không thể bỏ qua Bảo Thy. Dù chỉ lọt vào top 10 chung cuộc nhưng màn song ca ca khúc Please tell me why với Vương Khang và nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy trở thành một trong những nữ ca sĩ được yêu thích nhất thời điểm đó cũng như hiện tại. Bảo Thy hiện đã bước qua tuổi 32, nhan sắc ngày càng mặn mà và sự nghiệp thì không thể thăng hoa hơn. Nữ ca sĩ còn sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng mang tên mình, thường xuyên đăng tải những hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cuối năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ lên xe hoa cùng ông xã đại gia, đám cưới thế kỷ được nhiều người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Phạm Quỳnh Nga đã từng là thí sinh tham gia cuộc thi Miss Audition năm 2006. Tuy nhiên, cô chỉ gây được sự chú ý khi vào vai nữ chính trong bộ phim Lập trình cho trái tim với nickname ''Cá sấu chúa''. Quỳnh Nga còn được biết đến với vai trò nữ ca sĩ. Vào thời điểm sự nghiệp lên như diều gặp gió, nàng Cá sấu chúa bất ngờ lên xe hoa và ở ẩn để chăm sóc gia đình khiến fan không khỏi tiếc nuối. Thời gian gần đây trở lại với màn ảnh nhỏ, Quỳnh Nga gây ấn tượng với loạt vai diễn ''tiểu tam'' trong các bộ phim như Về nhà đi con hay Sinh tử. Nhan sắc ''gái một con'' ở tuổi 30 ngày càng mặn mà của Quỳnh Nga. Một trong những Miss Audition đình đám ngày nào chiếm được cảm tình của người hâm mộ là cô gái Nguyễn Hương Ly, hay còn được biết đến với nghệ danh Emily. Vụt sáng nhờ cuộc thi, cô nhanh chóng dấn thân vào con đường nghệ thuật với các bản hit thu hút giới trẻ. Đầu năm 2019, cặp đôi Emily - Big Daddy khiến cả showbiz Việt bất ngờ khi công khai mối quan hệ tình cảm cùng gia đình nhỏ với hai nhóc tì đáng yêu. Tuy đã là mẹ 2 con nhưng vóc dáng và vẻ đẹp của Miss Audition đình đám ngày nào cũng khiến không ít người phải ghen tị. Vân Navy được mệnh danh là một trong những hot girl đời đầu sở hữu nhiều fan, cũng là Miss Audition 2008. Cô tiếp tục đến với khán giả không chỉ qua âm nhạc mà còn qua điện ảnh khi tham gia nhiều dự án nghệ thuật như Nhật ký Vàng Anh, 5S Online,... Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, giờ đây Vân Navy tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân và dấn thân sang lĩnh vực kinh doanh. Trên trang cá nhân, hotgirl nổi tiếng năm nào thường xuyên đăng tải hình ảnh cực kỳ sang chảnh. Kín tiếng nhất trong dàn Miss Audition gắn liền với tựa game tuổi thơ năm nào của thế hệ 8x, 9x là Nguyễn Ngọc Anh - gương mặt sáng giá dành được danh hiệu Miss Audition của mùa đầu tiên năm 2006. Xinh đẹp và được biết đến với những màn vũ đạo dứt khoát, cá tính, thông tin cô quyết định lấy chồng năm 19 tuổi từng khiến không ít fan nam tiếc nuối. Liên khúc Audition - Bảo Thy, Vương Khang | THVL