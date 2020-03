Dân mạng ''tấn công” đầu bếp rắc muối phục vụ bệnh nhân thứ 17

Tối ngày 6/3, N.H.N - thường trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội được xác nhận là bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19. Đáng nói hơn cô gái này khi phát hiện mình có biểu hiện mắc bệnh không thành thật khai báo, có nguy cơ lây lan dịch bệnh đến nhiều người liên quan khác gây xôn xao dư luận. Ngay lập tức, trang cá nhân của bệnh nhân này bị cộng đồng mạng lùng sục, để lại nhiều bình luận tiêu cực. Hàng ngàn bình luận, trong đó đa phần là chửi bới, công kích dưới các bài đăng của N.H.N tới mức gần đây các bác sĩ điều trị cho biết cô gái này đang có biểu hiện stress bởi phản ứng của dân mạng. Đồng thời, nhiều ảnh cũ của cô gái được khơi lại, trong đó có bộ ảnh và video chụp với đầu bếp nổi tiếng Nusret Gökçe (biệt danh Salt Bae). Salt Bae - hay còn được gọi là "đầu bếp rắc muối'' là một hiện tượng Internet trong vài năm qua, nổi tiếng với điệu rắc muối độc đáo, đầy biểu cảm chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội vào năm 2017. Instagram của anh thu hút hơn 26 triệu lượt follow, Salt Bae trở thành nguồn cảm hứng cho khá nhiều “meme” (ảnh chế) triệu like. Đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ này hiện là chủ nhân chuỗi nhà hàng steak nổi tiếng thế giới, chỉ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng hoặc cực kỳ may mắn mới được đích thân Salt Bae phục vụ. Gia đình Messi, Ronaldo, huyền thoại bóng đá David Beckham hay tài tử Leonardo DiCaprio cũng từng tìm đến nhà hàng của Salt Bae để dùng món và tận mắt chứng kiến màn rắc muối nổi tiếng. Những bức ảnh N.H.N chụp cùng đầu bếp rắc muối trong dịp tới thăm nhà hàng của Salt Bae bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng, dù đã xuất hiện từ năm 2019. “Cẩn thận nhé”, “Đã xét nghiệm chưa”?... là những comment được cư dân mạng nhắc đi nhắc lại nhiều lần với nam đầu bếp. Chỉ trong buổi sáng 7/3, đã có hàng trăm bình luận với nội dung tương tự, lấy lại bức ảnh chụp từ năm 2019 trên trang fanpage của đầu bếp này. Thậm chí, bức ảnh của bệnh nhân thứ 17 với Salt Bae còn được chế từ điệu rắc muối thần sầu thành rắc virus. Bức hình này bị nhiều cư dân mạng copy và comment vào rất nhiều status khác nhau mỗi khi nam đầu bếp post một thông điệp gì mới. Bên cạnh đó là hiện tượng xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo N.H.N, đăng tải những nội dung mang tính chất công kích, tiêu cực, nhằm câu like, trục lợi từ người dùng mạng. Một vài tài khoản giả mạo khác còn lên tiếng xin lỗi thay cô gái dương tính với Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội. N.H.N khởi phát bệnh hôm 29/2 nhưng không đi khám, sau đó còn di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Đến 18h ngày 5/3, cô gái này vào viện và được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, phố Trúc Bạch được phong tỏa, những người liên quan được cách ly. Hình ảnh sang chảnh của cô gái nhiễm Covid 19 bên cạnh Thánh rắc muối trước khi cách li tại Hà Nội. Nguồn: Youtube Người Phú Yên

