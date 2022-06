Đàn cá heo kéo về "nhảy múa" ở biển Khánh Hòa: Điềm báo may mắn?

Sáng 18/6, Ngư dân Đào Nhật Duy ở Vạn Ninh cho biết khi anh đang lái tàu ra khu vực Hòn Gầm, trên vịnh Vân Phong, thì thấy cảnh đàn cá heo xuất hiện. Tàu anh Duy chạy tới đâu thì đàn cá bơi theo đến đó. Mỗi con dài chừng 3m, chúng bơi và “nhảy múa” trên mặt nước, trông rất thích thú. Anh Duy đã dùng điện thoại quay lại cảnh này, và cố đánh lái cho thuyền bơi ra xa để tránh cho chúng bơi vào vùng nước cạn. “Lần đầu tiên mình thấy cảnh đàn cá heo với số lượng nhiều như thế, rồi bơi theo tàu rất thích”, anh Duy chia sẻ. Trước đây, đã có nhiều lần ngư dân Việt Nam bắt gặp cá heo dạo chơi vùng biển nước ta. Ngày 21/8/2021, người dùng MXH tại Việt Nam được phen xôn xao trước video ghi lại cảnh một chú cá heo có màu hồng kỳ lạ tung tăng bơi lội tại bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Đến tháng 1/2022, cộng đồng TikTok liên tục truyền tay nhau một đoạn video khác về cá heo hồng. Lần này không chỉ một con mà là cả đàn cùng ngoi lên ngụp xuống trên mặt biển, thu hút sự chú ý của nhóm ngư dân. Vào tháng 9/2020, tại tỉnh Bình Thuận, nhiều người thích thú khi phát hiện đàn cá heo tung tăng bơi lội ở khu vực đảo Phú Quý. Theo người dân, ước tính đàn cá heo này lên đến 100 con. Được biết, đàn cá heo trăm con bơi lội gần cano du lịch trên đường du khách ra tham quan Hòn Tranh. Những con cá heo tung tăng rồi nhảy vọt lên khỏi mặt nước cách cano chừng vài chục mét. Bất ngờ trước hiện tượng lạ các du khách đã dùng điện thoại quay lại cảnh đàn cá, nghe tiếng vỗ tay, reo hò, những chú cá heo nhảy tung cao hơn như nô đùa với du khách. Tháng 10/2019 người dân và du khách vô cùng phấn khích khi xuất hiện đàn cá heo khoảng 100 con bơi tung tăng trên vùng biển cách phường Cửa Đại, TP Hội An khoảng 3 km. Đàn cá liên tục ngụp lặn rồi ngoi lên mặt nước biển nhiều lần. Cơ quan chức năng nhận định, có thể do biển động nên đàn cá heo đi vào biển Cửa Đại để trú tránh. Đại diện Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, cá heo đã một số lần vào vùng biển Cửa Đại, song đây là lần đầu tiên ghi nhận đàn cá heo có số lượng lớn như vậy. Không chỉ là một hiện tượng hiếm gặp, theo quan niệm của ngư dân mỗi khi đánh bắt hải sản trên biển, gặp được cá heo là điềm cực kỳ may mắn. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

