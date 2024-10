Cứu 2 người ở Sơn Trà: Kinh nghiệm sống còn khi lạc trên núi

Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã giải cứu thành công 2 nữ du khách đến từ TP Uông Bí Quảng Ninh đi lạc trên núi Sơn Trà. Ảnh: Biên phòng Sơn Trà. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi đi lạc trên núi, cần thực hiện 10 điều sau. 1. Giữ bình tĩnh: Đầu tiên, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Hoảng loạn chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Ảnh: Pinterest. 2. Gọi cứu hộ: Nếu bạn có điện thoại và tín hiệu di động, hãy gọi cho cơ quan chức năng hoặc các dịch vụ cứu hộ ngay lập tức. Nếu không nhớ các số điện thoại khẩn cấp, có thể nhờ sự trợ giúp của bạn bè, người thân. Ảnh: Pinterest. 3. Đánh giá tình hình: Hãy kiểm tra xung quanh và cố gắng nhớ lại lộ trình bạn đã đi qua. Xác định vị trí của bạn nếu có thể. Ảnh: Pinterest. 4. Tìm nơi an toàn: Nếu bạn cảm thấy không an toàn, hãy tìm một nơi trú ẩn tạm thời. Tránh khu vực nguy hiểm như nơi có đá lở hoặc sạt lở đất. Ảnh: Pinterest. 5. Sử dụng bản đồ và la bàn: Nếu bạn có bản đồ và la bàn (gồm cả ứng dụng bản đồ và la bàn trên smartphone), hãy sử dụng chúng để xác định hướng đi. Nếu không, hãy cố gắng tìm dấu hiệu của con đường mòn. Ảnh: Pinterest. 6. Tìm nước và thực phẩm: Nếu bạn bị lạc lâu, hãy tìm nguồn nước sạch và những thứ bạn chắc chắn có thể ăn được. Tuyệt đối không ăn các loại quả và nấm lạ. Ảnh: Pinterest. 7. Đánh dấu vị trí: Nếu có thể, hãy để lại dấu hiệu cho người khác có thể tìm thấy bạn, như tạo một dấu hiệu trên mặt đất (ví dụ như dùng đèn pin hoặc đốt lửa) hoặc sử dụng các vật dụng dễ thấy (như một mảnh vải màu sắc sặc sỡ). Ảnh: Pinterest. 8. Chờ đợi: Nếu bạn không thể tìm đường trở về, hãy chờ ở một nơi an toàn, vì có thể người khác đang tìm kiếm bạn. Ảnh: Pinterest. 9. Giữ ấm: Trong điều kiện thời tiết lạnh, hãy cố gắng giữ ấm cơ thể bằng cách cài kín quần áo, trú ẩn ở nơi kín gió. Ảnh: Pinterest. 10. Học hỏi kinh nghiệm: Sau khi thoát khỏi tình huống khó khăn này, hãy rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho lần đi núi tiếp theo. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

