Cuộc sống của hai “thánh hát nhép” khiến Youtube về tay Google

Cách đây 14 năm, video ghi lại hình ảnh 2 nam sinh Trung Quốc mặc đồng phục thể thao, hát nhép theo ca khúc As Long As You Love Me (Backstreet Boys) với biểu cảm hài hước trong phòng ký túc xá lan truyền chóng mặt trên Internet. Hình ảnh này đã trở thành một phần tuổi thơ của rất nhiều người thuộc thế hệ cuối 8X, đầu 9X. Hai chàng trai này là Hoàng Nghệ Hinh và Vy Vỹ (cùng sinh năm 1982), khi ấy là sinh viên năm cuối ngành Điêu khắc của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu. Ban đầu, Hoàng Nghệ Hinh - Vy Vỹ quay các video hát nhép ca khúc của nhóm Backstreet Boys và một số bài hát tiếng Trung bằng webcam chất lượng thấp chỉ để cho vui, cũng như khoe với bạn bè. Không ngờ, các sinh viên cùng trường đã rất thích thú và lan truyền những đoạn phim hài hước này ra ngoài. Nhờ đó, 2 chàng trai bất ngờ nổi tiếng và gắn với biệt danh “Back Dorm Boys” (những anh chàng ký túc xá). Năm 2015, Susan Wojcicki - CEO của YouTube trong một buổi phỏng vấn đã chia sẻ lý do Google quyết định chi hơn 1,6 tỷ USD mua lại trang YouTube vào năm 2006. Bà cho hay thương vụ thâu tóm trang web này bắt nguồn từ việc mình xem được một đoạn video 2 chàng trai người Trung Quốc hát nhép bài As Long As You Love Me. ời chia sẻ của Susan Wojcicki đã khiến mọi người không khỏi bất ngờ và đổ xô đi xem lại đoạn clip mà bà nói. Video ghi lại hình ảnh hai nam sinh Trung Quốc mặc đồng phục thể thao, hát nhép theo ca khúc As Long As You Love Me của Backstreet Boys với biểu cảm hài hước, tự nhiên trong căn phòng ký túc xá. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của Internet, ngày càng nhiều gương mặt mới mẻ xuất hiện và thu hút sự chú ý của công chúng. Do đó, cái tên “Back Dorm Boys” không còn giữ sức nóng như ban đầu. Năm 2011, đôi bạn tuyên bố tách ra hoạt động solo. Hoàng Nghệ Hinh tích cực tham gia đóng phim nhưng vì danh tiếng suy giảm, anh chỉ nhận được các vai phụ. Hiện tại, Hoàng Nghệ Hinh đã lập gia đình và có con trai. Gần đây, tại trang cá nhân có hơn 1 triệu follow, người đàn ông 37 tuổi chia sẻ clip vẽ tranh ở nhà và cho biết điều này khiến tâm trạng anh rất tốt. Trái với Hoàng Nghệ Hinh, từ khi tách nhóm, Vy Vỹ lặng lẽ rút khỏi làng giải trí. Anh sống bình yên, giản dị suốt những năm qua. Trong bài viết vào năm ngoái, trang 163 tiết lộ Vy Vỹ mở lớp dạy vẽ và điêu khắc. Tại trang cá nhân, 8X hiếm khi chia sẻ về cuộc sống đời thường. Thậm chí sau khi đăng tải bộ ảnh vào năm 2017, anh không đăng thêm gì suốt thời gian dài.

