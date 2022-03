Cực sốc những lần trăn khổng lồ, rắn hung bạo tàn nhẫn giết bạn tình

Trong vùng đầm lầy Brazil, nhiếp ảnh gia Luciano Candisani ghi lại được cảnh tượng kinh hoàng khi một con trăn khổng lồ anaconda xanh siết chết bạn tình sau khi giao phối. Sau khi giết chết bạn tình một cách dứt khoát, con trăn kéo lê xác con đực vào bụi cây, khiến tất cả mọi người kinh ngạc và sợ hãi. Tuy không biết con trăn cái có ăn thịt bạn tình sau khi giết hay không nhưng hành vi của nó cũng đủ khiến mọi người rợn tóc gáy. (Ảnh NationalGeographic) Theo thông tin đăng tải, hành vi giết con đực sau khi giao phối ở trăn khổng lồ anaconda mới được ghi nhận lần này là lần thứ 4, tức là rất hiếm. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, do sự chênh lệch kích thước lớn giữa hai giới, con cái thường to lớn hơn con đực gấp đôi hoặc gấp ba, trăn anaconda xanh cái cực kỳ thuận lợi khi thể hiện tập tính ăn thịt đồng loại sau khi giao phối. Trong ảnh là cảnh tượng trăn anaconda đang giao phối dưới nước. (Ảnh Wallpapers) Thông thường, hành vi giết chết và ăn thịt bạn tình sau khi giao phối không xảy ra ở trăn khổng lồ. Thêm vào đó, một con trăn cái có thể giao phối với nhiều trăn đực cùng lúc, giảm bớt nguy cơ không được thỏa mãn. Tuy nhiên, không ai có thể nói trước được điều gì với loài bò sát khổng lồ này. Trong ảnh là trường hợp một con trăn anaconda cái đang giao phối với ba con đực. (Ảnh Arkive) Đáng nói, hành vi ăn thịt đồng loại của trăn khổng lồ không chỉ xảy ra ở loài anaconda mà còn xảy ra ở những loài trăn có kích thước khủng khác, điển hình như trăn Miến Điện, trăn đá châu Phi. Tuy nhiên, những trường hợp này cũng rất hiếm, xảy ra ở loài rắn thường xuyên hơn. (Ảnh: Pinterest) Trong ảnh là cảnh tượng con rắn hổ mang chúa đực đang giết chết và ăn thịt rắn hổ mang cái vì bị từ chối giao phối. Cụ thể, con rắn hổ mang chúa đực này là kẻ thứ ba, chen vào quan hệ của đôi rắn hổ mang đang giao phối. Tuy nhiên, sau khi đánh đuổi được con đực cũ đi, hổ mang chúa đực mới vẫn không được con cái chấp thuận. Tức mình, nó giết luôn cả con cái và ăn thịt. (Ảnh Animallovenew) Đây là trường hợp con rắn hổ mang chúa giết chết và ăn thịt một con rắn hổ mang cái đang mang thai. Lý do vô cùng đơn giản, vì rắn cái đã dám từ chối yêu cầu giao phối của nó. (Ảnh NationalGeographic) Dù cố gắng tấn công, cắn vào cơ thể của kẻ thủ ác nhưng cuối cùng, sự chênh lệch về thể lực cũng khiến con hổ mang cái đang mang thai rơi vào hiểm cảnh. Trong lúc sơ sảy, nó bị con hổ mang chúa đực cắn thẳng vào cổ họng, hoàn toàn không còn cơ hội thoát thân. (Ảnh NationalGeographic) Thiếu kiên nhẫn với sự bất hợp tác của con cái, hổ mang chúa đực tàn nhẫn cắn chết con hổ mang cái đã dám từ chối mình. (Ảnh NationalGeographic) Sau khi giết chết rắn hổ mang cái, con rắn hổ mang chúa đực há rộng mồm và nhanh chóng nuốt luôn cả bạn tình hụt, khiến nhiều người không khỏi kinh hãi, khiếp sợ. (Ảnh NationalGeographic) Thực tế, không chỉ giết chết bạn tình là những con hổ mang cái, hổ mang chúa đực còn không buông tha cả tình địch của mình. Đã có ghi nhận về trường hợp hổ mang chúa đực cắn chết và ăn thịt cả những con hổ mang đực tình địch trong trận chiến giành quyền giao phối. (Ảnh Arkive)

Trong vùng đầm lầy Brazil, nhiếp ảnh gia Luciano Candisani ghi lại được cảnh tượng kinh hoàng khi một con trăn khổng lồ anaconda xanh siết chết bạn tình sau khi giao phối. Sau khi giết chết bạn tình một cách dứt khoát, con trăn kéo lê xác con đực vào bụi cây, khiến tất cả mọi người kinh ngạc và sợ hãi. Tuy không biết con trăn cái có ăn thịt bạn tình sau khi giết hay không nhưng hành vi của nó cũng đủ khiến mọi người rợn tóc gáy. (Ảnh NationalGeographic) Theo thông tin đăng tải, hành vi giết con đực sau khi giao phối ở trăn khổng lồ anaconda mới được ghi nhận lần này là lần thứ 4, tức là rất hiếm. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, do sự chênh lệch kích thước lớn giữa hai giới, con cái thường to lớn hơn con đực gấp đôi hoặc gấp ba, trăn anaconda xanh cái cực kỳ thuận lợi khi thể hiện tập tính ăn thịt đồng loại sau khi giao phối. Trong ảnh là cảnh tượng trăn anaconda đang giao phối dưới nước. (Ảnh Wallpapers) Thông thường, hành vi giết chết và ăn thịt bạn tình sau khi giao phối không xảy ra ở trăn khổng lồ. Thêm vào đó, một con trăn cái có thể giao phối với nhiều trăn đực cùng lúc, giảm bớt nguy cơ không được thỏa mãn. Tuy nhiên, không ai có thể nói trước được điều gì với loài bò sát khổng lồ này. Trong ảnh là trường hợp một con trăn anaconda cái đang giao phối với ba con đực. (Ảnh Arkive) Đáng nói, hành vi ăn thịt đồng loại của trăn khổng lồ không chỉ xảy ra ở loài anaconda mà còn xảy ra ở những loài trăn có kích thước khủng khác, điển hình như trăn Miến Điện , trăn đá châu Phi. Tuy nhiên, những trường hợp này cũng rất hiếm, xảy ra ở loài rắn thường xuyên hơn. (Ảnh: Pinterest) Trong ảnh là cảnh tượng con rắn hổ mang chúa đực đang giết chết và ăn thịt rắn hổ mang cái vì bị từ chối giao phối. Cụ thể, con rắn hổ mang chúa đực này là kẻ thứ ba, chen vào quan hệ của đôi rắn hổ mang đang giao phối. Tuy nhiên, sau khi đánh đuổi được con đực cũ đi, hổ mang chúa đực mới vẫn không được con cái chấp thuận. Tức mình, nó giết luôn cả con cái và ăn thịt. (Ảnh Animallovenew) Đây là trường hợp con rắn hổ mang chúa giết chết và ăn thịt một con rắn hổ mang cái đang mang thai. Lý do vô cùng đơn giản, vì rắn cái đã dám từ chối yêu cầu giao phối của nó. (Ảnh NationalGeographic) Dù cố gắng tấn công, cắn vào cơ thể của kẻ thủ ác nhưng cuối cùng, sự chênh lệch về thể lực cũng khiến con hổ mang cái đang mang thai rơi vào hiểm cảnh. Trong lúc sơ sảy, nó bị con hổ mang chúa đực cắn thẳng vào cổ họng, hoàn toàn không còn cơ hội thoát thân. (Ảnh NationalGeographic) Thiếu kiên nhẫn với sự bất hợp tác của con cái, hổ mang chúa đực tàn nhẫn cắn chết con hổ mang cái đã dám từ chối mình. (Ảnh NationalGeographic) Sau khi giết chết rắn hổ mang cái, con rắn hổ mang chúa đực há rộng mồm và nhanh chóng nuốt luôn cả bạn tình hụt, khiến nhiều người không khỏi kinh hãi, khiếp sợ. (Ảnh NationalGeographic) Thực tế, không chỉ giết chết bạn tình là những con hổ mang cái, hổ mang chúa đực còn không buông tha cả tình địch của mình. Đã có ghi nhận về trường hợp hổ mang chúa đực cắn chết và ăn thịt cả những con hổ mang đực tình địch trong trận chiến giành quyền giao phối. (Ảnh Arkive)