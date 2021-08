Cực nóng: Tiểu hành tinh có người ngoài hành tinh sắp đâm vào Trái đất?

Theo nghiên cứu do tiến sĩ Davide Farnocchia từ Trung tâm Nghiên cứu vật thể gần Trái Đất thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực của NASA đứng đầu, tỉ lệ tiểu hành tinh Bennu đâm vào Trái đất sẽ cao hơn trước. Trước đây, các nhà khoa học tin rằng tỉ lệ Bennu va chạm với Trái đất là 1/2.700 vào năm cho đến năm 2200. Tuy nhiên, sau khi phân tích dữ liệu từ tàu Osiris-Rex, tỉ lệ phải là 1/1750 cho đến năm 2300, trong đó ngày nguy hiểm nhất là 24/9/2182. Tuy nhiên, theo NASA tỉ lệ này vẫn còn thấp và nhân loại vẫn có thể tin rằng chúng ta an toàn ít nhất trong thế kỷ này. Tuy nhiên, NASA vẫn có khá nhiều kế hoạch để "phòng thủ", bao gồm sứ mệnh dùng tàu vũ trụ "cảm tử" đánh bật tiểu hành tinh được công bố vào tháng 11/2020. Nếu Bennu đâm vào Trái đất, dù không đủ để gây ra đại tuyệt chủng như 66 triệu năm trước giết chết loài khủng long, tuy nhiên sẽ tạo ra một miệng hố va chạm khổng lồ lớn gấp 100 lần bản thân tiểu hành tinh. Tàu Osiris-Rex của NASA đã tiếp cận Bennu cho nhiệm vụ lấy một mẫu vật trực tiếp từ tiểu hành tinh này để đem về Trái đất, dự kiến đến năm 2023 sẽ về đến nơi. Trước đó, tàu Osiris-Rex đã phát hiện dấu vết của vật liệu carbonite và các hợp chất hữu cơ phổ biến trên bề mặt của tiểu hành tinh Bennu. Điều này cho thấy nguồn gốc và cấu trúc địa hình của vật thể gần Trái đất này phức tạp hơn nhiều so với những gì các nhà khoa học từng nghĩ. Các nhà nghiên cứu cũng từng đưa ra tuyên bố cho rằng, những dấu hiệu bất thường trên tiểu hành tinh Bennu có thể là dấu vết của người ngoài hành tinh. Thậm chí, các nhà nghiên cứu theo thuyết âm mưu còn tuyên bố đã phát hiện ra một loạt các cấu trúc “kỳ lạ” trên Bennu, bao gồm các tòa nhà, tháp, kim tự tháp và thậm chí một số tàu bị bỏ hoang. Để khẳng định thêm cho quan điểm của mình, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng đó là lý do vì sao NASA lại quan tâm đến tiểu hành tinh này như vậy. Scott C. Waring, nhà nghiên cứu theo thuyết âm mưu nổi tiếng đã tuyên bố phát hiện ra những tòa nhà “ngoài hành tinh” trong hình ảnh của Bennu được công bố bởi NASA. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục với lý luận của Scott C. Waring. Nigel Watson, tác giả của cuốn sách nổi tiếng UFO trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, cho biết: “Có thể cho rằng tôi không có khả năng tưởng tượng và nhàm chán nhưng tất cả những gì tôi thấy là các cấu trúc đá”. Nigel Watson cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả khi công nghệ hoặc cấu trúc của người ngoài hành tinh ở đó, hình ảnh vẫn không đủ rõ ràng để chỉ ra sự hiện diện của chúng. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

