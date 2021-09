Cực nóng: Thảm họa tuyệt chủng tồi tệ nhất lịch sử sắp lặp lại?

Ngoài thảm họa toàn cầu giết chết hầu hết các loài khủng long, một số chuyên gia cho rằng hầu hết các cuộc tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử Trái đất đều xảy ra sau sự gia tăng của vi sinh vật trong sông và hồ. Nếu sống gần nguồn nước ngọt, khả năng cao bạn đã tận mắt chứng kiến tảo có hại sinh sôi gần bờ nước và khiến động vật bản địa chết hàng loạt. Nghiên cứu mới chỉ ra đây là những dấu hiệu cảnh báo cho thấy Trái Đất đang rất gần một thảm họa sinh thái do con người gây ra, so sánh được với những sự kiện tuyệt chủng đã từng xảy ra trên Trái Đất. Những hiện tượng từng hiện hữu trong "Sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Permi” (EPE) đang một lần nữa xuất hiện trên Trái Đất. Đây là kết luận của một nhóm nghiên cứu dẫn dắt bởi Chris Mays, nhà cổ thực vật học công tác tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển. Nhóm phát hiện những tảo độc và những cụm khuẩn có hại tới các loài thủy sinh hiện hữu trong cả Sự kiện tuyệt chủng lẫn nguồn nước ngọt trên Trái Đất thời hiện đại. Theo nhận định, chúng phát sinh từ hoạt động của con người như xả khí nhà kính, phá rừng và làm xói mòn đất. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mays, có lẽ khí carbon dioxide trong thời kỳ EPE cao hơn 6 lần hiện tại, tuy nhiên mức carbon dioxide hiện nay vẫn chưa cao hơn gấp đôi thời kỳ tiền công nghiệp. Nhưng với tốc độ tăng carbon dioxide trong không khí nhanh như hiện tại, tỷ lệ diễn ra sự kiện bùng nổ vi khuẩn trong nước, bên cạnh những yếu tố thay đổi cực đoan khác (như bão lớn, lũ lụt, cháy rừng), cũng đều tăng, đều giúp con dốc carbon dioxide thêm đứng. Dấu hiệu xấu xuất hiện trong cả Sự kiện tuyệt chủng xưa và Trái Đất ngày nay “là tín hiệu xấu cho những thay đổi của môi trường tương lai”. Có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng chúng ta đang dần tiến tới một sự kiện tuyệt chủng nữa, lần này do con người gây ra. Tảo và vi khuẩn là những phần bình thường của môi trường nước ngọt lành mạnh, nhưng đôi khi chúng có thể phát triển ngoài tầm kiểm soát và làm cạn kiệt oxy trong nước, tạo ra "vùng chết". Điều này có xu hướng xảy ra với sự nóng lên toàn cầu, nạn phá rừng và chất dinh dưỡng trong đất đổ vào các đường nước, có thể nuôi vi sinh vật. Cả ba yếu tố này đều đang hoạt động ngày nay, đó là lý do tại sao chúng ta có thể thấy sự gia tăng các chất nở hoa độc hại. Việc theo dõi quá trình phát triển của tảo tại những vùng nước ngọt khắp thế giới có thể giúp ta dự đoán tác động của khủng hoảng khí hậu trong những thập kỷ tới đây, đồng thời có thể cho ta biết lý do tại sao tốc độ hồi phục lại chậm khi những vùng chết xuất hiện ngày một nhiều. Nhà địa chất Chris Fielding, cũng từ Đại học Connecticut, cho biết: “Điểm song song lớn khác là sự gia tăng nhiệt độ vào cuối kỷ Permi đồng thời với sự gia tăng lớn của các vụ cháy rừng. Và chúng ta đang thấy điều đó ngay bây giờ ở những nơi như California. Người ta tự hỏi hậu quả lâu dài của những sự kiện như vậy là gì khi chúng ngày càng lan rộng.” Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Ngoài thảm họa toàn cầu giết chết hầu hết các loài khủng long, một số chuyên gia cho rằng hầu hết các cuộc tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử Trái đất đều xảy ra sau sự gia tăng của vi sinh vật trong sông và hồ. Nếu sống gần nguồn nước ngọt, khả năng cao bạn đã tận mắt chứng kiến tảo có hại sinh sôi gần bờ nước và khiến động vật bản địa chết hàng loạt. Nghiên cứu mới chỉ ra đây là những dấu hiệu cảnh báo cho thấy Trái Đất đang rất gần một thảm họa sinh thái do con người gây ra, so sánh được với những sự kiện tuyệt chủng đã từng xảy ra trên Trái Đất. Những hiện tượng từng hiện hữu trong " Sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Permi ” (EPE) đang một lần nữa xuất hiện trên Trái Đất. Đây là kết luận của một nhóm nghiên cứu dẫn dắt bởi Chris Mays, nhà cổ thực vật học công tác tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển. Nhóm phát hiện những tảo độc và những cụm khuẩn có hại tới các loài thủy sinh hiện hữu trong cả Sự kiện tuyệt chủng lẫn nguồn nước ngọt trên Trái Đất thời hiện đại. Theo nhận định, chúng phát sinh từ hoạt động của con người như xả khí nhà kính, phá rừng và làm xói mòn đất. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mays, có lẽ khí carbon dioxide trong thời kỳ EPE cao hơn 6 lần hiện tại, tuy nhiên mức carbon dioxide hiện nay vẫn chưa cao hơn gấp đôi thời kỳ tiền công nghiệp. Nhưng với tốc độ tăng carbon dioxide trong không khí nhanh như hiện tại, tỷ lệ diễn ra sự kiện bùng nổ vi khuẩn trong nước, bên cạnh những yếu tố thay đổi cực đoan khác (như bão lớn, lũ lụt, cháy rừng), cũng đều tăng, đều giúp con dốc carbon dioxide thêm đứng. Dấu hiệu xấu xuất hiện trong cả Sự kiện tuyệt chủng xưa và Trái Đất ngày nay “là tín hiệu xấu cho những thay đổi của môi trường tương lai”. Có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng chúng ta đang dần tiến tới một sự kiện tuyệt chủng nữa, lần này do con người gây ra. Tảo và vi khuẩn là những phần bình thường của môi trường nước ngọt lành mạnh, nhưng đôi khi chúng có thể phát triển ngoài tầm kiểm soát và làm cạn kiệt oxy trong nước, tạo ra "vùng chết". Điều này có xu hướng xảy ra với sự nóng lên toàn cầu, nạn phá rừng và chất dinh dưỡng trong đất đổ vào các đường nước, có thể nuôi vi sinh vật. Cả ba yếu tố này đều đang hoạt động ngày nay, đó là lý do tại sao chúng ta có thể thấy sự gia tăng các chất nở hoa độc hại. Việc theo dõi quá trình phát triển của tảo tại những vùng nước ngọt khắp thế giới có thể giúp ta dự đoán tác động của khủng hoảng khí hậu trong những thập kỷ tới đây, đồng thời có thể cho ta biết lý do tại sao tốc độ hồi phục lại chậm khi những vùng chết xuất hiện ngày một nhiều. Nhà địa chất Chris Fielding, cũng từ Đại học Connecticut, cho biết: “Điểm song song lớn khác là sự gia tăng nhiệt độ vào cuối kỷ Permi đồng thời với sự gia tăng lớn của các vụ cháy rừng. Và chúng ta đang thấy điều đó ngay bây giờ ở những nơi như California. Người ta tự hỏi hậu quả lâu dài của những sự kiện như vậy là gì khi chúng ngày càng lan rộng.” Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.