Cực nóng: Phi hành gia Mỹ kể thật vụ chạm trán UFO

Vào ngày 20/7/1969, tàu vũ trụ Apollo 11 đã đưa 3 phi hành gia người Mỹ là Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin bay vào quỹ đạo Mặt Trăng. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, phi hành gia Buzz Aldrin đã nói rất nhiều về vật thể bay không xác định ( UFO). Để giải mã những bí ẩn này, các đoạn ghi âm từ các cuộc phỏng vấn ông Buzz Aldrin và một vài phi hành gia thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã được đem ra phân tích trong một bài kiểm tra "phát hiện nói dối". Cụ thể, Viện Sinh vật học và âm sinh học (IBB) ở bang Ohio (Mỹ) đã tiến hành bài kiểm tra phát hiện nói dối để xác định liệu các phi hành gia, bao gồm cả Buzz Aldrin có đang nói sự thật khi kể lại các câu chuyện ngoài vũ trụ và sự tồn tại của người ngoài hành tinh hay không. BB đã thực hiện "phân tích máy tính phức tạp" về các đoạn thu âm từ 4 phi hành gia NASA gồm Buzz Aldrin và Al Worden - những phi hành gia còn sống, cùng Gordon Cooper và Edgar Mitchell - những người đã tạ thế vào đầu thế kỷ này. Bài kiểm tra chủ yếu tập trung vào lời kể của ông Aldrin về một vật thể "hình chữ L" mà vị phi hành gia 88 tuổi này và các cộng sự trên tàu Apollo được cho đã nhìn thấy khi họ lên Mặt Trăng vào năm 1969. Ông Aldrin nhớ lại việc đã nhìn thấy một UFO khi ấy: "Có vật thể gì đó bên ngoài. Nó đủ gần để nhìn thấy được với hình dạng giống chữ L". Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 4 vị hành gia này đều không hề nói dối. Với thông tin này, một số người càng thêm tin tưởng người ngoài hành tinh có thật. Tuy nhiên, không ít người đặt ra nghi vấn về tính xác thực của bài kiểm tra nói dối trên. Nhà nghiên cứu Sharry Edward tại IBB với thâm niên 30 năm nói rằng kết quả kiểm tra cho thấy "chắc chắn ông ấy đã thấy UFO". Bài kiểm tra đối với đoạn ghi âm từ 3 phi hành gia còn lại cũng cho kết quả tương tự. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Ask Me Anything của trang tin Reddit hồi năm 2014, người thứ 2 đặt chân lên Mặt Trăng sau Neil Armstrong này kể lại: "Khi phi thuyền Apollo 11 trên đường lên Mặt Trăng, tôi đã nhìn thấy một tia sáng ở bên ngoài cửa sổ rõ ràng đang chuyển động song song con tàu... ... Người ta đưa ra nhiều giải thích để xác định tia sáng đó là gì thay vì cho rằng đó là một con tàu vũ trụ đến từ một nước khác. Đó có thể là phần phản lực vừa tách khỏi con tàu của chúng tôi, hoặc 4 tấm panô văng ra trong quá trình đó. Tàu chúng tôi di chuyển sát tàu vũ trụ kia. Nếu nhìn thật rõ thì có 4 tấm panô... Và tôi hoàn toàn tin rằng mình đang chứng kiến ánh sáng mặt trời phản chiếu từ một trong 4 tấm panô này. Nhưng từ vật nào thì tôi không rõ. Nói thẳng, ánh sáng này là "không xác định"". Mặc dù công nghệ của máy phát hiện nói dối của công ty trên hiện vẫn là bí mật, nhưng bài kiểm tra bằng công nghệ mới nhất này được cho là đáng tin nhất, so với các bài kiểm tra phát hiện nói dối hiện tại. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

