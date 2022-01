Cực nóng: Phát hiện nơi “trú ẩn” của sinh vật ngoài hành tinh?

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn Nicloe Schanche từ Đại học Bern (Thụy Sĩ) đã phát hiện một hành tinh bí ẩn quay quanh ngôi sao lùn đỏ TOI-2257 có điều kiện phù hợp cho sự sống. Cụ thể đây là một "tiểu Hải Vương Tinh" quay quanh TOI-2257 nằm hoàn toàn trong vùng sự sống của ngôi sao mẹ, có thể sở hữu nước ở trạng thái lỏng và nhiều kiện phù hợp cho sự sống sinh sôi. "Tiểu Hải Vương Tinh" tức là hành tinh khí nhưng nhỏ hơn Sao Hải Vương, có chu kỳ quỹ đạo 35,19 ngày, được đặt tên là TOI-2257b. Từ dữ liệu của "thợ săn ngoại hành tinh" TESS của NASA, các nhà khoa học đã xác định được vị trí của nó, kết hợp với một số đài thiên văn mặt đất để thu thập thêm nhiều dữ liệu về thế giới thú vị này. Ngôi sao mẹ của TOI-2257b là một sao lùn đỏ loại M3, nằm trong chòm sao Camelopardalis, kích thước chỉ bằng 31% Mặt Trời và "mát" hơn rất nhiều. Do đó, quỹ đạo ngắn ngày của TOI-2257b lại vô tình khiến nó nằm hẳn trong "vùng sự sống" của ngôi sao mẹ, nhận được năng lượng vừa phải để có thể có nước ở trạng thái lỏng. Tuy nhiên điều này cũng có một số trở ngại: đó là một hành tinh khí có áp suất khí quyển cao, không có lợi cho sự sống. Quỹ đạo bầu dục hơi thuôn dài của nó cũng khiến nhiệt độ trung bình thay đổi theo mùa rất khốc liệt, có khi xuống âm 80 độ C, có khi lên tới 100 độ C. Tất nhiên đó là số trung bình và một số vùng trên hành tinh sẽ giữ được nhiệt độ thân thiện hơn. Để biết được nó sống được hay không, các nhà khoa học sẽ phải chờ các công cụ quan sát hiện đại hơn ra đời để hy vọng tìm được các dấu hiệu cụ thể hơn. Đặc biệt, hành tinh mới này là quỹ đạo bầu dục cho thấy nó phải bị tác động hấp dẫn từ một vật thể khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối xa sao mẹ hơn - có thể là một hành tinh khổng lồ chưa quan sát được. Các sao lùn đỏ là những ngôi sao có khối lượng rất thấp chưa bằng 40% khối lượng Mặt Trời. Vì thế chúng có nhiệt độ lõi thấp và năng lượng được tạo ra ở tỷ lệ thấp bằng phản ứng tổng hợp hạt nhân của hydro thành heli qua cơ cấu dãy proton-proton. Vì thế những ngôi sao đó phát ra lượng ánh sáng thấp, thỉnh thoảng chỉ bằng 1/10.000 lượng ánh sáng Mặt Trời. Thậm chí những ngôi sao lùn đỏ lớn nhất cũng chỉ có độ sáng bằng 10% của Mặt Trời. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

