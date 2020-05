Cua mặt quỷ siêu độc có thể “giết người” sống ở vùng biển nào?

Sáng 11/5, BV đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu một người đàn ông nguy kịch do ăn cua lạ. Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngộ độc với tiên lượng rất nặng, đến sáng ngày 10/5 mới sinh tồn ổn định và ngưng thở máy. Ảnh: Vietnamnet Theo hình ảnh người nhà chụp lại, loài cua lạ mà bệnh nhân ăn có tên khoa học là Zosimus aeneus, hay còn gọi cua mặt quỷ. Sau khi ăn hai càng cua, bệnh nhân bị tê đầu lưỡi, tê tay, chân và rơi vào trạng thái hôn mê. Cua mặt quỷ thường sinh sống tại các rặng san hô từ khu vực Nam Phi đến đảo Hawaii (Mỹ). Còn tại Việt Nam, người ta tìm thấy loài cua này tại vùng biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Cua mặt quỷ có đặc điểm nổi bật khá dễ nhận dạng với vỏ màu sắc sặc sỡ, đặc trưng bằng các nốt nâu trên nền nhạt. Phần vỏ ngực rộng nhất khoảng gần 90 mm, dài khoảng 55 mm, kích thước cua nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Loài cua này còn được mệnh danh là bậc thầy ngụy trang bởi màu sắc tương đồng với màu san hô biển nên rất khó nhận ra. Các chuyên gia khẳng định cua mặt quỷ là loài cua có độc tố cao nhất trong số các loài cua biển. Trong đó, chất độc saxitonindo của chúng hình thành do nguồn thức ăn chính là các loại tảo trong rạn san hô. Ngoài ra, trong cơ thể cua mặt quỷ còn có thêm hai chất độc khác là neurotoxin và tetrodotoxin, tương tự như chất độc trong cá nóc. Các độc tố này đều có độc tính mạnh, tác động trực tiếp tới hệ thần kinh, ức chế hô hấp. Chất độc rải rác ở phần thịt, trứng và nhiều nhất là trong thịt càng và chân của cua mặt quỷ. "Những chất này đều được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa trong vòng 5-15 phút, nồng độ đỉnh đạt sau 20 phút và được thải hầu hết qua nước tiểu. Chỉ cần ăn phải 0,5 gram thịt cua, một người trưởng thành cũng có thể tử vong", BS. CK2 Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực cho biết. Triệu chứng hay gặp nhất của ngộ độc cua mặt quỷ là các dấu hiệu của hệ thần kinh như tay chân tê cứng, tê lưỡi, buồn nôn. Sau đó liệt cơ hô hấp, gây suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Hiện nay vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho độc tố Saxitonin trong cua mặt quỷ. Trong trường hợp nghi ngờ đã ăn phải cua mặt quỷ, cần nhanh chóng gọi cấp cứu đồng thời tìm mọi cách để nôn hết thức ăn ra ngoài. Nhiều vùng biển tại Việt Nam đã ghi nhận các trường hợp tử vong do ăn nhầm cua mặt quỷ. Đáng nói không phải du khách nhầm lần mà chính người dân địa phương thiếu hiểu biết ăn phải loài cua này rồi ngộ độc. Suýt mất mạng vì ăn cua mặt quỷ | VTC Now. Nguồn: Youtube

