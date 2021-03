Công nghệ ACR khiến người dùng "gặp hoạ" với smartTV

Những chiếc TV thông minh (smart TV) hoàn toàn có thể trở thành công cụ để theo dõi và khai thác thông tin của người dùng mà chúng ta không hề hay biết. Công nghệ ACR trên Smart TV thường sẽ tự động ghi lại một số đoạn trích video, âm thanh, hình ảnh tĩnh hoặc cả ba và tải dữ liệu lên một "trung tâm phân tích". Nếu người dùng chỉ sử dụng Smart TV như một màn hình để kết nối với máy tính, chơi game hay phát nội dung, vẫn có khả năng TV theo dõi được họ xem gì. Các công ty phân tích sẽ nhập dữ liệu ACR và kết hợp nó với các dữ liệu khác để phân tích, tăng độ chính xác và khả năng quảng cáo đúng mục tiêu tới người dùng. Không những thế, điểm yếu an ninh của smart TV cho phép hacker có thể khởi động webcam, kiểm soát các ứng dụng mạng xã hội như Facebook hay Skype. Sau đó truy cập vào các tệp tin cũng như bất kỳ một ứng dụng nào khác được cài đặt. Đương nhiên, việc giám sát này không được thực hiện nếu không có sự chấp thuận từ người dùng. Những người đã bật tính năng này trên TV đều được thông báo khi đưa ra quyết định chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều hãng sản xuất lại khiến cho các tùy chọn liên quan đến ACR trở nên khó hiểu và phức tạp, thậm chí, nhiều người dùng không biết rằng TV của họ có chức năng này. Muốn tắt bỏ tính năng thu thập dữ liệu người dùng trên các dòng Smart TV, người dùng có thể tham khảo những phương pháp sau đây. Đối với các dòng SmartTV SamSung, bấm nút Home trên điều khiển > Chọn Settings (hình cái Gear) > kéo xuống dưới và chọn Support > Term & Policy. Bên dưới mục Interest Based Advertisement nhấn Disable Interactive Services. Đồng thời trong phần Viewing Information Services nhớ bỏ chọn ô I agree. Trong phần Voice Recognition Services, nhấn Disable advanced features of the Voice Recognition services. 2 tính năng khác bạn cần cân nhắc dùng hay không, đó là Nuance Voice Recognition và Online Remote Management. Đối với các dòng TV của LG thì 1 số mẫu LCD, OLED SmartTV đời 2015, 2016 cùng với WebOS, các bạn bấm nút Settings trên điều khiển (có biểu tượng Gear), chọn All Settings > General. Kéo xuống dưới cho đến phần About This TV > User Agreements, tại đây bạn có thể bỏ chọn với bất kỳ chính sách nào của nhà sản xuất nếu không muốn dùng tính năng đó, điển hình là Viewing Information, Personalized Advertising và Voice Information.

