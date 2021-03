Con người đã nghĩ ra cách “rút” oxy từ bầu khí quyển Sao Hoả

Sau khi hạ cánh an toàn xuống sao Hỏa vào ngày 18/2, tàu thám hiểm mới nhất của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA - Perseverance, đã bắt đầu cuộc khám phá khoa học về hành tinh Đỏ. Sau vài tuần nữa, tàu thăm dò Perseverance của NASA sẽ hỗ trợ dọn đường cho con người du hành trên Sao Hỏa trong tương lai với thiết bị tạo oxy đặc biệt. Thiết bị nhỏ này có tên Thí nghiệm Sử dụng Nguồn lực Bảo tồn nội vi oxy trên Sao Hỏa (MOXIE). MOXIE có màu vàng kim, kích thước bằng một hộp đựng bánh mỳ, gắn ở mặt dưới của Perseverance, làm nhiệm vụ sử dụng tài nguyên địa phương để khám phá thay vì mang tất cả các vật liệu cần thiết từ Trái Đất. Cụ thể hơn, MOXIE làm nhiệm vụ sử dụng và chiết xuất oxy từ bầu khí quyển chứa đầy khí CO2 trên sao Hỏa. Mặc dù các phi hành gia cần oxy để thở nhưng oxy còn cần thiết hơn với chất nổ đẩy rocket. Khi kết hợp với hydro, oxy đốt cháy trong một vụ nổ lớn để đưa rocket rời bệ phóng. Ngoài chất nổ đẩy để giúp rocket rời Trái Đất lên Sao Hỏa, tàu vũ trụ mang theo con người tới hành tinh đỏ này sẽ cần từ 30.000 tới 45.000kg oxy để trở về. Các nhà khoa học có thể tìm cách gửi số oxy này từ Trái Đất lên Sao Hỏa nhưng nếu có thể tạo oxy ngay trên Sao Hỏa thì sẽ rất tiết kiệm. Oxy được công nghệ MOXIE tạo ra có thể được đưa vào hệ thống hỗ trợ sự sống dành cho phi hành gia trên Sao Hỏa. Lần chạy sản xuất oxy đầu tiên của MOXIE vẫn chưa được lên lịch cụ thể nhưng dự kiến sẽ xảy ra vào khoảng những tháng hoạt động đầu tiên của tàu thăm dò. Được biết, thiết bị MOXIE sẽ hút CO2, rồi làm nóng đến gần 800 độ C và đặt một điện áp, sau đó CO2 sẽ tách thành CO và O2, được gọi là điện phân oxit rắn. Tuy nhiên, MOXIE không lưu trữ bất kỳ lượng oxy nào mà nó tạo ra. Hiện tại nó chỉ có thể tạo ra nguyên tố oxy và sau đó lại giải phóng trở lại bầu khí quyển. Đây chỉ là một nguyên mẫu nhỏ, nhỏ hơn khoảng 200 lần so với cỗ máy sử dụng cho nhiệm vụ của con người trong tương lai. MOXIE sẽ thực hiện nhiều lần thí nghiệm này trong một năm của Sao Hỏa để đảm bảo có thể hoạt động dưới nhiều điều kiện thời tiết. Eric Daniel Hinterman cho biết rằng công nghệ này đã hoạt động tốt trên Trái đất, nhưng để sử dụng cho mục đích sinh tồn, thì điều quan trọng là phải thử nghiệm trực tiếp trên sao Hỏa.

