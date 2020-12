Con đường “chết chóc” trên biển nhưng lại là điểm du lịch lý tưởng

Nằm trên bờ biển phía đông của Essex, Anh, ngay trên cửa sông Roach, đảo Foulness từ lâu đã được quân đội kiểm soát và không có dân thường sinh sống. Trong nhiều thế kỷ, Broomway là con đường duy nhất để đi bộ đến đảo Foulness, Anh. Lối đi bộ trong khoảng gần 10km băng qua bãi cát và bùn tưởng như rất dễ dàng trong thời tiết tốt, nhưng lại gây thiệt mạng cho rất nhiều người. Được đặt theo tên của hàng trăm "cây chổi", gắn vào các cọc ngắn để đánh dấu đường đi, nhưng bây giờ nó được thay thế bằng các cọc gỗ dễ trượt trong sương mù và mưa lớn. Nếu vô tình đi lạc vào những bãi cát, bạn có thể gặp nguy hiểm chết người. Broomway bắt đầu ở Wakering Stairs, đi về hướng đông thẳng ra biển. Sau khoảng 400 m, lộ trình hướng về phía đông bắc, chạy theo hướng song song tới bờ biển khoảng 5 dặm. Nếu thời tiết tốt, Broomway trông không khác gì một con đường đi bộ nằm trên bãi biển rộng lớn. Nhưng thủy triều tới với tốc độ nhanh hơn người bình thường có thể chạy kịp. Chỉ trong vòng vài phút, nước sẽ tới hông rồi lên cao tới ngực bạn. Vô số người đã mất mạng khi đi dạo ở đây do chạy không kịp. Nói đến sự nguy hiểm của con đường này, ngoài việc bị cuốn vào triều cường là điều tồi tệ nhất, nếu trời mưa hoặc sương mù kéo đến, người ta rất dễ mất phương hướng, đi lạc ra khỏi nơi an toàn rồi rơi vào bùn mềm và cát lún. Nếu không thể về kịp đất liền trước khi thủy triều lên, cái chết là điều có thể xảy ra. Ngoài những hiểm họa tự nhiên của lối đi bộ này, quân đội đã tiến hành các cuộc tập trận pháo binh trên đảo Foulness kể từ Thế chiến I, một số bom mìn chưa nổ có thể phát nổ trên cát và bãi bùn. Dù tiềm ẩn nhiều mối nguy hại, nhưng con đường này vẫn là điểm đến lý tưởng với du khách thích đi bộ đường dài giữa biển mênh mông. Trên thế giới cũng có rất nhiều con đường nguy hiểm đến khó tưởng tượng. Trên những vách đá cheo leo, con đường đá dài 9km nối liền Ladakh và Kashmir chỉ toàn là đá sỏi. Đây là con đường đèo nguy hiểm và cao nhất trên tuyến đường Srinagar-Leh với độ cao 3,52km so với mực nước biển, có tới 60 điểm thường xảy ra sạt lở đất. Con đường Transfăgărășan, Romania dài 90km nằm giữa hai điểm cao nhất của đất nước Romania là Moldoveanu và Negoiu. Con đường Transfăgărășan nối khu vực Transylvania với các thành phố Sibiu và Pitesti khiến nhiều người tham gia giao thông phải đối mặt với những khúc cua và đoạn đường vòng vô cùng nguy hiểm, ở độ cao lên tới 2.034m so với mực nước biển. Đường cao tốc Dalton, Alaska là một trong những con đường nguy hiểm và cô đơn nhất thế giới. Trải dài 666km qua vùng lãnh nguyên và chỉ kết nối 3 ngôi làng nhỏ, đường cao tốc này có nhiều tuyết rơi, trơn trượt cùng nhiều chướng ngại vật trên đường. Ngoài ra, không hề có trạm nhiên liệu và rất ít cư dân sinh sống tại đây. Với độ cao 5.602m (cao hơn đỉnh Elbrus), Khardung La được Sách Kỷ lục Guinness và National Geographic công nhận là đường đèo cao và nguy hiểm nhất trên thế giới. Đường Yungas, Bolivia là tuyến đường quan trọng để đi từ La Paz đến khu vực rừng rậm Amazon. Theo số liệu thống kê, mỗi năm có khoảng 200 đến 300 người chết trên con đường này bởi một bên là vách núi dựng đứng và một vực sâu khoảng 600m tạo nên sự nguy hiểm cho con đường này. Du khách ghé thăm con đường Yungas sẽ không khỏi thót tim khi được di chuyển trên con đường chật hẹp, nguy hiểm nhất trên thế giới. Đường Atlantic hay đường Đại Tây Dương có chiều dài khoảng 9km trên biển, nối thị trấn Kristiansund và Molde của Na Uy. Khi được đi trên cung đường này, du khách sẽ cảm thấy vô cùng thích thú vì được trải nghiệm những con dốc cao vun vút cùng với các đợt sóng trắng xóa ập thẳng vào thành xe.

