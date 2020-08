Cơn dông bất chợt kéo đến Hà Nội qua camera của iPhone 6

Mặc dù ra đời đã lâu nhưng chiếc iPhone 6 vân có thể cho “ra đời” những bức ảnh có chất lượng khá tốt. Do ra đời khá lâu nên Apple chỉ trang bị cho iPhone 6 camera sau 8.0 MPx và camera phía trước 1.2 MPx cùng khẩu độ góc lấy nét f/2.0. Nếu đem so sánh iPhone 6 với các smartphone hiện nay như Samsung, Huawei, Oppo thì đó là khoảng cách một trời một vực. Tuy nhiên, ít người biết rằng iPhone 6 được trang bị khả năng chống rung quang học OIS giúp giảm thiểu tối đa ảnh bị rung, nhòe do quá trình di chuyển trong lúc chụp. Khẩu độ f/2.0 cho phép mở rộng góc chụp để lấy được ảnh ở nhiều góc độ khác nhau. iPhone 6 có khả năng lấy nét theo pha, đồng thời ánh sáng sẽ được tùy chỉnh sao cho bức ảnh sẽ nét nhất khi iPhone 6 có khả năng cảm biến ánh sáng rất tốt, điều mà không phải chiếc smartphone nào cũng có. Chúng ta không cần phải tự chỉnh để lấy tiêu cự chuẩn cho ảnh nữa mà điện thoại sẽ tự động làm giúp bạn điều này. Không chỉ chụp ảnh tốt, khả năng quay video của iPhone 6 cũng khá ổn. iPhone 6 có khả năng quay full HD và chế độ quay chậm đáng nể. Từng cử động một sẽ được ghi lại chính xác đến bất ngờ như một máy quay chuyên nghiệp. Rõ ràng iPhone 6 mặc dù không tạo ra được ấn tượng bằng chỉ số 8,0 MPx của camera nhưng sẽ khiến bạn bất ngờ bởi dù chỉ sở hữu số chấm ở mức trung bình nhưng ảnh và video quay được lại có chất lượng chuyên nghiệp.

