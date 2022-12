Con cừu đắt nhất thế giới, giá 11,37 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Con cừu đực 6 tháng tuổi có tên là Double Diamond, sinh ra tại một trang trại ở Macclesfield thuộc Cheshire, Anh trở thành con cừu đắt nhất thế giới khi được bán với giá 367.500 bảng Anh, tương đương khoảng 11,3 tỷ đồng Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Double Diamond đạt được rất nhiều thành tích và chính thức giành cho mình danh hiệu con cừu đắt nhất thế giới và có mặt trong kỷ lục Guinness thế giới. John Yates, giám đốc điều hành của Hiệp hội cừu Texel giải thích: "Với nhiều người, đó là một mức giá quá cao cho một con cừu. Nhưng thực ra, giống Texel là giống số một ở Anh, nó chiếm khoảng 30% tổng số cừu con sinh ra mỗi năm ở Anh". Người ta đặt tên cừu là Double Diamond theo tên hòn đảo ở Hà Lan, nguồn gốc xuất phát của giống cừu Texel. Giống cừu này được yêu mến lựa chọn vì cung cấp len chất lượng cao và thịt nạc. Tuy nhiên, Double Diamond có giá trị cao hơn hẳn so với đồng loại Texal của mình vì thời gian và địa điểm mà nó sinh ra. Được biết, Double Diamond đặc biệt vì sinh ra vào cuối thời kỳ sinh sản cao nhất. Nhà lai tạo nổi tiếng Charlie Boden từ đàn cừu Sportsmans ở Stockport, Cheshire, Anh là người tổ chức rao bán Double Diamond. Con cừu Double Diamond cuối cùng đã thuộc sở hữu của ba nhà lai tạo Auldhouseburn, Procters và New View. Trong đó, Alan Blackwood từ Auldhouseburn, Maybole từ trang trại Procters ở Lancashire và Messrs Teward từ trang trại New View ở Darlington. Double Diamond sẽ được mang đi nhân giống với giá cao. Khi già đi, tinh trùng của Double Diamond sẽ được thu thập để sử dụng cho quá trình thụ tinh nhân tạo. Theo Hiệp hội Cừu Texel, giống cừu quý này có nguồn gốc từ hòn đảo nhỏ Texel, ngoài khơi bờ biển Hà Lan, và là loại thịt được những người kinh doanh gia súc vô cùng ưa thích. Giá của mỗi con cừu Texel thường lên tới 5 con số. Với giá 490.000 đô la, Double Diamond đã trở thành chú cừu đắt nhất thế giới. Kỉ lục trước đó thuộc về một con cừu khác có tên Deveronval Perfection, được bán năm 2009 với giá 307.000 đô la. >>>Xem thêm video: Thế giới động vật - Bọ ngựa (Nguồn: VTV2).

