Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các phi hành gia bị kẹt trong ISS?

Trong bối cảnh không gian vũ trụ, việc các phi hành gia bị kẹt lại trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) không phải là điều chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, điều này đặt ra nhiều thách thức và câu hỏi về cách họ sẽ đối phó và sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Khi bị kẹt lại trên ISS, các phi hành gia sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày như bảo trì trạm, kiểm tra phần cứng, và thực hiện các thí nghiệm khoa học. Họ sẽ tham gia vào các chuyến đi bộ ngoài không gian để bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị cần thiết. Ngoài ra, các phi hành gia cũng sẽ hỗ trợ các thí nghiệm khoa học và trình diễn công nghệ, giúp mở rộng hiểu biết của chúng ta về không gian và các ứng dụng tiềm năng trên Trái Đất. Việc bị kẹt lại trong không gian có thể gây ra nhiều thách thức về tâm lý và sức khỏe. Các phi hành gia phải đối mặt với sự cô lập, xa cách gia đình và bạn bè, cũng như áp lực công việc cao. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng, lo âu và các vấn đề tâm lý khác. Để đối phó, họ thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí và thể dục để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Một trong những mối lo ngại lớn nhất khi bị kẹt lại trên ISS là vấn đề về nguồn cung cấp. Các phi hành gia cần đủ thực phẩm, nước uống và oxy để duy trì sự sống. Trong trường hợp khẩn cấp, các tàu vũ trụ tiếp tế từ Trái Đất sẽ được gửi lên để cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời từ các cơ quan không gian như NASA và ESA. Khi các phi hành gia bị kẹt lại trên ISS, việc lên kế hoạch trở về Trái Đất trở nên phức tạp hơn. Các cơ quan không gian phải tìm cách khắc phục các sự cố kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho phi hành gia trong quá trình trở về. Ví dụ, hai phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams của NASA đã phải ở lại ISS lâu hơn dự kiến do trục trặc của tàu vũ trụ Starliner của Boeing. Họ sẽ phải chờ đến năm sau để có thể trở về Trái Đất an toàn. Việc các phi hành gia bị kẹt lại trên ISS là một tình huống đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để họ hiểu rõ hơn về khả năng sinh tồn và làm việc trong không gian. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ nguyên nhân phi hành gia bị lão hóa khi về Trái Đất.

