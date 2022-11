Chưa chính thức ra mắt, vì sao Galaxy S23 bị chê “nhạt“?

Samsung năm nay dự tính sẽ cho ra mắt sớm dòng Samsung Galaxy S23. Cụ thể, sự kiện Unpacked có thể diễn ra trong khoảng giữa tháng 1 cho đến đầu tháng 2 năm sau. Tức thời gian có thể sớm hơn từ 2 tuần đến 1 tháng. Nguyên nhân là bởi hiện Apple đang thực hiện chính sách phân biệt giữa dòng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Theo đó, do sự yêu thích của khách hàng đổ dồn vào hai phiên bản cao cấp nên iPhone 14 và 14 Plus lâm vào tình cảnh ế ẩm. Đây là cơ hội tuyệt vời để Samsung đẩy sớm việc ra mắt Galaxy S23 và Galaxy S23 Plus nhằm chiếm lĩnh thị trường. Những chiếc Galaxy S của Samsung từng đại diện cho đỉnh cao của smartphone Android. Được sản xuất bởi một trong những nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, chúng luôn là tâm điểm của sự chú ý và thường xuyên lọt top điện thoại sáng tạo hàng năm. Năm nay dòng Galaxy S22 cũng góp mặt trong bảng xếp hạng điện thoại Android tốt nhất. Nhưng vinh dự đó thường được dành nhiều hơn cho các mẫu Galaxy S Ultra và Galaxy Z Fold. Các mẫu Galaxy S và Galaxy S+ những năm qua quá giống nhau. Dự kiến, xu hướng này vẫn sẽ tiếp diễn với Galaxy S23 và Galaxy S23+, dự kiến trình làng vào đầu năm sau. Trong khi các đối thủ cạnh tranh như Pixel 7 và OnePlus 10 Pro đã có những “bước nhảy vọt” khá lớn trong năm nay, Galaxy S23 sẽ không đủ sức vượt trội so với các “đối thủ” mới vào năm 2023. Năm qua, OnePlus đã nhanh chóng cải thiện hệ thống camera và thời lượng pin. Trong khi đó, Google đã phát triển vượt bậc với chip Tensor, Trí tuệ nhân tạo - AI/ học máy và thuật toán nhiếp ảnh nhưng vẫn giữ cho điện thoại Pixel có mức giá phải chăng. Ngược lại, Samsung chỉ dành hết thay đổi và nâng cấp cho Galaxy S Ultra. Theo các tin đồn về Galaxy S23 Series, hầu hết trọng tâm của Samsung đều tập trung vào Galaxy S23 Ultra với camera chính 200MP, mang tới khả năng chụp ảnh ban đêm được cải thiện đáng kể và hỗ trợ bút S Pen. Ngược lại, cặp Galaxy S23 tiêu chuẩn chỉ có một số thay đổi nhỏ trong thiết kế và camera trước có thể tăng độ phân giải lên 12MP từ 10MP. Thêm vào đó, các mẫu flagship sẽ được tích hợp chip Snapdragon 8 Gen 2 – điểm duy nhất khiến Samfan phấn khích. Về tổng thể, Galaxy S23 sẽ là những smartphone cao cấp “chất”, nằm trong số những điện thoại Android tốt nhất của năm. Nhưng nhiều khả năng, chúng sẽ giống iPhone 14, là một chiếc điện thoại cao cấp chỉ thu hút sự chú ý thoáng qua thay vì sở hữu thiết kế bắt mắt như những chiếc Galaxy S từng có. Dành cho những ai chưa biết, Galaxy S22 và S22+ có camera chính 50 megapixel, kết hợp với ống kính góc siêu rộng 12 megapixel và ống kính tele 10 megapixel với zoom 3x. Do đó, phần lớn các nâng cấp lớn về camera sẽ chỉ dành riêng cho mẫu Galaxy S23 Ultra. Tuy nhiên, toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy S23 sắp tới được cho là sẽ sử dụng cùng một cảm biến 12 megapixel ở mặt trước để người dùng chụp ảnh “tự sướng” và gọi video call. Hơn nữa, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng có kế hoạch sản xuất khoảng 32 triệu chiếc dòng Galaxy S23. 50% con số này sẽ dành cho mẫu S23 Ultra, trong khi mẫu tiêu chuẩn sẽ chiếm 30% và S23+ sẽ chiếm 20% >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

