Rò rỉ hình ảnh Samsung Galaxy S23 và Galaxy S23+, đẹp đến nghẹt thở!

Mới đây, Steve H. McFly (OnLeaks), phối hợp với Digit và Smartprix đã tung ra hình ảnh của Samsung Galaxy S23 và Galaxy S23+ khiến giới công nghệ đứng ngồi không yên. Galaxy S23 có màu trắng/ bạc và với ngôn ngữ thiết kế khá quen thuộc. Hình ảnh kết xuất xác nhận kích thước của thiết bị và cách bố trí cụm camera sau. Cụ thể hơn, 3 camera sau sẽ không đặt trong khu vực riêng như Galaxy S22 năm nay mà xếp dọc 3 ống kính như Galaxy S22 Ultra. Trong khi đó, thiết kế tổng thể của Galaxy S23+ rất giống với “người anh em” nhỏ hơn. Ảnh kết xuất của Galaxy S23+ có vỏ màu đen, cao hơn và hẹp hơn một chút so với người tiền nhiệm. Phiên bản Galaxy S tiêu chuẩn và Galaxy S+ cỡ lớn thường có rất ít thay đổi về thiết kế so với bản trước đó. Những thay đổi của cặp Galaxy S23 năm sau được đánh giá khá nhỏ, tạo nên diện mạo tinh tế hơn, giống với chiếc Galaxy S Ultra hơn. Theo Tom’s Guigde, tốc độ sạc của Galaxy S23 có thể vẫn giữ nguyên. Samsung Galaxy S23 được cho là sẽ có thời lượng pin tốt hơn, với một báo cáo tuyên bố rằng dung lượng pin của thiết bị này sẽ tăng 5% so với Galaxy S22. Về chip, Samsung có thể đang cân nhắc về việc thay thế chipset Snapdragon 8 Gen 2 bằng một moderm Galaxy S23 độc quyền do hãng sản xuất, một dấu hiệu cho thấy sự trở lại tiềm năng của chip Exynos. Samsung Galaxy S23 đã bị cho là có một sự hạ cấp bất ngờ với khả năng điện thoại sẽ có viền dày hơn nhưng kích thước màn hình lại không tăng. Một số tin đồn đã cho thấy Samsung Galaxy S23 Ultra sẽ có camera 200MP, đây sẽ là một sự gia tăng đáng chú ý so với camera 108MP trên dòng Galaxy S22 Ultra. Tin đồn về camera này đã gây sự quan tâm lớn từ cộng đồng SamFan trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, một rò rỉ khác cho biết chiếc flagship mới sẽ vẫn dùng cảm biến ISOCELL HP1 cũ. Một tin đồn khác lại cho rằng Galaxy S23 Ultra sẽ có camera 200MP dưới dạng cảm biến mới của Samsung, rất có thể là ISOCELL HP2 chứ không phải cảm biến 200MP HP1 và HP3 hiện có mà công ty đã sản xuất. Chuyên gia săn tin có tài khoản Twitter 'Ice Universe' cho biết S23 Ultra có kích thước 6,43 x 3,07 x 0,35 inch, tăng nhẹ so với 6,42 x 3,06 x 0,35 inch của Galaxy S22 Ultra. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

