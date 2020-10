Chọn màu iPhone 12 phù hợp với mệnh: Những điều “Fan Táo” cần biết

Sự kiện "Hi Speed" ra mắt iPhone 12 của gã khổng lồ công nghệ Apple chính thức mở màn vào 0h ngày 14/10 (giờ Việt Nam). Trong lần ra mắt lần này, "Táo khuyết" chính thức trình làng 4 mẫu iPhone 12 mới là iPhone 12 mini (5,4 inch), iPhone 12 (6,1 inch), iPhone 12 Pro (6,1 inch) và iPhone 12 Pro Max (6,7 inch) với đa dạng màu sắc khiến fan ''phát cuồng''. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, thiết kế iPhone 12 trở lại với phong cách của iPhone 4 với các cạnh bo vuông. 5 màu sắc mới của hai dòng iPhone 12 mới này là black (đen), white (trắng), product red (đỏ), blue (xanh navy), green (xanh lá/lục). Hai màu mới là xanh lục và xanh navy, trong khi màu đỏ được xem là màu sắc gây ấn tượng nhất trong bộ sưu tập lần này của iPhone 12/ iPhone 12 Mini. Đối với dòng iPhone 12 Pro và 12 Pro Max Apple vẫn giữ 3 màu cơ bản là gold (vàng), silver (trắng), Graphite (than chì/đen). Chọn iPhone 12 màu gì để hợp mệnh, mang lại may mắn, tài lộc mà vẫn thời thượng là chủ đề được các fan Táo vô cùng quan tâm. Chọn màu mà mệnh của người sở hữu tương sinh khiến chiếc điện thoại bền hơn và hợp với chủ nhân. Theo đó, người mệnh Kim nên sử dụng tông màu sáng và những sắc ánh kim vì trắng là màu sở hữu của bản mệnh, ngoài ra, cũng có thể kết hợp vàng. iPhone 12 Pro màu Silver là sự lựa chọn lý tưởng cho những người này, luôn đem lại niềm vui, sự may mắn cho chủ nhân. Những người mệnh Mộc nên chọn điện thoại màu xanh nước biển, đen, tím, và phiên bản iPhone 12 màu xanh navy mới nhất năm nay sẽ là sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Người mệnh Mộc cũng có thể sử dụng màu xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như bạc, trắng, vàng ánh kim. Màu đen hoặc xanh dương (Thủy) là màu sắc của người mệnh Thủy và xanh lá cây (Mộc) thì chỉ nên dùng để điểm xuyến như khung ảnh, vật dụng trang trí. Người mệnh này nên chọn iPhone 12 màu black hoặc phiên bản green để hợp mệnh, đem lại may mắn. Ngoài ra, người mệnh Thủy cũng có thể chọn iPhone 12 màu trắng. Nếu là một iFan và nhất định phải sở hữu iPhone 12 năm nay, màu hợp nhất cho người mệnh Hỏa là các màu thuộc hành Mộc: xanh lá cây, xanh da trời. Trong khi màu đỏ giúp đem lại may mắn và sức khỏe cho người dùng. Người mệnh Thổ kỵ nhất là màu xanh lá cây, vì đó là đá có màu của hành Mộc.Chọn iPhone 12 cho người mệnh Thổ, nên chọn màu đỏ để được tương sinh, màu golf để được hòa hợp hoặc xanh navy để chế khắc được. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, thiết kế iPhone 12 trở lại với phong cách của iPhone 4 với các cạnh bo vuông. iPhone 12 mini/ iPhone 12 có hiệu năng, thiết kế và màu sắc giống hệt nhau chỉ khác nhau ở kích thước màn hình. Thiết bị có kích thước màn hình 6,1 inch, bằng với iPhone 11 nhưng mỏng hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn 16%. iPhone 12 trang bị màn hình OLED hiện màu đen sâu và độ tương phản tốt hơn, cùng chip xử lý A14 Bionic. Dân Việt đổ xô mua iphone 12 | THDT

Sự kiện "Hi Speed" ra mắt iPhone 12 của gã khổng lồ công nghệ Apple chính thức mở màn vào 0h ngày 14/10 (giờ Việt Nam). Trong lần ra mắt lần này, "Táo khuyết" chính thức trình làng 4 mẫu iPhone 12 mới là iPhone 12 mini (5,4 inch), iPhone 12 (6,1 inch), iPhone 12 Pro (6,1 inch) và iPhone 12 Pro Max (6,7 inch) với đa dạng màu sắc khiến fan ''phát cuồng''. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, thiết kế iPhone 12 trở lại với phong cách của iPhone 4 với các cạnh bo vuông. 5 màu sắc mới của hai dòng iPhone 12 mới này là black (đen), white (trắng), product red (đỏ), blue (xanh navy), green (xanh lá/lục). Hai màu mới là xanh lục và xanh navy, trong khi màu đỏ được xem là màu sắc gây ấn tượng nhất trong bộ sưu tập lần này của iPhone 12/ iPhone 12 Mini. Đối với dòng iPhone 12 Pro và 12 Pro Max Apple vẫn giữ 3 màu cơ bản là gold (vàng), silver (trắng), Graphite (than chì/đen). Chọn iPhone 12 màu gì để hợp mệnh, mang lại may mắn, tài lộc mà vẫn thời thượng là chủ đề được các fan Táo vô cùng quan tâm. Chọn màu mà mệnh của người sở hữu tương sinh khiến chiếc điện thoại bền hơn và hợp với chủ nhân. Theo đó, người mệnh Kim nên sử dụng tông màu sáng và những sắc ánh kim vì trắng là màu sở hữu của bản mệnh, ngoài ra, cũng có thể kết hợp vàng. iPhone 12 Pro màu Silver là sự lựa chọn lý tưởng cho những người này, luôn đem lại niềm vui, sự may mắn cho chủ nhân. Những người mệnh Mộc nên chọn điện thoại màu xanh nước biển, đen, tím, và phiên bản iPhone 12 màu xanh navy mới nhất năm nay sẽ là sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Người mệnh Mộc cũng có thể sử dụng màu xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như bạc, trắng, vàng ánh kim. Màu đen hoặc xanh dương (Thủy) là màu sắc của người mệnh Thủy và xanh lá cây (Mộc) thì chỉ nên dùng để điểm xuyến như khung ảnh, vật dụng trang trí. Người mệnh này nên chọn iPhone 12 màu black hoặc phiên bản green để hợp mệnh, đem lại may mắn. Ngoài ra, người mệnh Thủy cũng có thể chọn iPhone 12 màu trắng. Nếu là một iFan và nhất định phải sở hữu iPhone 12 năm nay, màu hợp nhất cho người mệnh Hỏa là các màu thuộc hành Mộc: xanh lá cây, xanh da trời. Trong khi màu đỏ giúp đem lại may mắn và sức khỏe cho người dùng. Người mệnh Thổ kỵ nhất là màu xanh lá cây, vì đó là đá có màu của hành Mộc. Chọn iPhone 12 cho người mệnh Thổ , nên chọn màu đỏ để được tương sinh, màu golf để được hòa hợp hoặc xanh navy để chế khắc được. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, thiết kế iPhone 12 trở lại với phong cách của iPhone 4 với các cạnh bo vuông. iPhone 12 mini/ iPhone 12 có hiệu năng, thiết kế và màu sắc giống hệt nhau chỉ khác nhau ở kích thước màn hình. Thiết bị có kích thước màn hình 6,1 inch, bằng với iPhone 11 nhưng mỏng hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn 16%. iPhone 12 trang bị màn hình OLED hiện màu đen sâu và độ tương phản tốt hơn, cùng chip xử lý A14 Bionic. Dân Việt đổ xô mua iphone 12 | THDT