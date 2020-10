iPhone 12 ra mắt loạt màu mới: Chọn màu nào hợp mệnh, hợp tài?

Thế hệ iPhone mới nhất sẽ được Apple chính thức trình làng vào ngày 13/10 tới đây tại sự kiện ''Hi Speed". Mới đây, leaker @rquandt tiết lộ iPhone 12 sẽ có 5 phiên bản màu sắc, từ ngọt lịm cho đến gam màu trầm tính, sang trọng. Các tùy chọn màu sắc của iPhone 12 Mini và iPhone 12 sẽ gồm: Green (xanh lá), Blue (xanh lam), Gold (vàng), Grey (xám) và Silver (bạc). Trong khi, phiên bản cao cấp là iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max có các màu Grey, Gold và Silver. Chọn iPhone 12 màu gì để hợp mệnh, mang lại may mắn, tài lộc mà vẫn thời thượng đang được các fan Táo quan tâm không kém. Chọn màu mà mệnh của người sở hữu tương sinh khiến chiếc điện thoại bền hơn và hợp với chủ nhân. Người mệnh Kim nên sử dụng tông màu sáng và những sắc ánh kim vì trắng là màu sở hữu của bản mệnh, ngoài ra, cũng có thể kết hợp vàng. iPhone 12 màu Silver là sự lựa chọn lý tưởng cho những người này, luôn đem lại niềm vui, sự may mắn cho chủ nhân. Những người mệnh Mộc nên chọn điện thoại màu xanh nước biển, đen, tím. Người mệnh Mộc cũng có thể sử dụng màu xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như bạc, trắng, vàng ánh kim. iPhone 12 hoặc iPhone 12 Mini với phiên bản Midnight Green hay Navy Blue mới nhất sẽ là sự lựa chọn màu sắc smartphone hợp lý cho những người này. Màu đen hoặc xanh dương (Thủy) là màu sắc của người mệnh Thủy và xanh lá cây (Mộc) thì chỉ nên dùng để điểm xuyến như ốp lưng, vật dụng trang trí. Theo những thông tin rò rỉ, thế hệ iPhone mới năm nay có thể sẽ không có những phiên bản màu hợp mệnh với người mệnh Thủy. Nếu là một iFan và nhất định phải sở hữu iPhone 12 năm nay, những người mệnh Thủy có thể cân nhắc việc sử dụng phiên bản Navy Blue hoặc trung thành với những chiếc iPhone đời cũ.Chọn màu iPhone 12 cho mệnh Hỏa thì màu hợp nhất là xanh lá cây, xanh da trời. Không chỉ với iPhone 12, nếu người mệnh Hỏa mua smartphone thì không nên mua màu đen, xám, xanh biển sẫm, điện thoại sẽ khó bền và màu sắc này không đem lại may mắn cho bạn. Trang GizChina từng dẫn nguồn từ một số nhà phân tích tại Trung Quốc cho biết, iPhone 12 sẽ có 2 tuỳ chọn màu sắc mới, gồm xanh navy và đỏ. Đây cũng là hai màu sắc đã có trên Apple Watch Series 6 được ra mắt gần đây của Apple. Nếu iPhone 12 thực sự xuất hiện với phiên bản màu đỏ hay hồng như lời đồn, đây sẽ là lựa chọn smartphone đem lại may mắn cho người mệnh Thổ. Ngược lại, những người này kỵ nhất là màu xanh lá cây. Năm nay, iPhone 12 sẽ ra mắt với 4 phiên bản: iPhone 12 mini sẽ có màn hình 5,4 inch, iPhone 12 và 12 Pro có màn hình 6,1 inch còn iPhone 12 Pro Max trang bị màn hình 6,7 inch. Cả 4 sản phẩm đều sử dụng tấm nền OLED. Riêng bộ đôi iPhone 12 Pro có thể hỗ trợ tần số quét 120 Hz iPhone 12 mini có đáng chờ đợi hay không? |Vietnamnet

Thế hệ iPhone mới nhất sẽ được Apple chính thức trình làng vào ngày 13/10 tới đây tại sự kiện ''Hi Speed". Mới đây, leaker @rquandt tiết lộ iPhone 12 sẽ có 5 phiên bản màu sắc, từ ngọt lịm cho đến gam màu trầm tính, sang trọng. Các tùy chọn màu sắc của iPhone 12 Mini và iPhone 12 sẽ gồm: Green (xanh lá), Blue (xanh lam), Gold (vàng), Grey (xám) và Silver (bạc). Trong khi, phiên bản cao cấp là iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max có các màu Grey, Gold và Silver. Chọn iPhone 12 màu gì để hợp mệnh, mang lại may mắn, tài lộc mà vẫn thời thượng đang được các fan Táo quan tâm không kém. Chọn màu mà mệnh của người sở hữu tương sinh khiến chiếc điện thoại bền hơn và hợp với chủ nhân. Người mệnh Kim nên sử dụng tông màu sáng và những sắc ánh kim vì trắng là màu sở hữu của bản mệnh, ngoài ra, cũng có thể kết hợp vàng. iPhone 12 màu Silver là sự lựa chọn lý tưởng cho những người này, luôn đem lại niềm vui, sự may mắn cho chủ nhân. Những người mệnh Mộc nên chọn điện thoại màu xanh nước biển, đen, tím. Người mệnh Mộc cũng có thể sử dụng màu xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như bạc, trắng, vàng ánh kim. iPhone 12 hoặc iPhone 12 Mini với phiên bản Midnight Green hay Navy Blue mới nhất sẽ là sự lựa chọn màu sắc smartphone hợp lý cho những người này. Màu đen hoặc xanh dương (Thủy) là màu sắc của người mệnh Thủy và xanh lá cây (Mộc) thì chỉ nên dùng để điểm xuyến như ốp lưng, vật dụng trang trí. Theo những thông tin rò rỉ, thế hệ iPhone mới năm nay có thể sẽ không có những phiên bản màu hợp mệnh với người mệnh Thủy. Nếu là một iFan và nhất định phải sở hữu iPhone 12 năm nay, những người mệnh Thủy có thể cân nhắc việc sử dụng phiên bản Navy Blue hoặc trung thành với những chiếc iPhone đời cũ. Chọn màu iPhone 12 cho mệnh Hỏa thì màu hợp nhất là xanh lá cây, xanh da trời. Không chỉ với iPhone 12, nếu người mệnh Hỏa mua smartphone thì không nên mua màu đen, xám, xanh biển sẫm, điện thoại sẽ khó bền và màu sắc này không đem lại may mắn cho bạn. Trang GizChina từng dẫn nguồn từ một số nhà phân tích tại Trung Quốc cho biết, iPhone 12 sẽ có 2 tuỳ chọn màu sắc mới, gồm xanh navy và đỏ. Đây cũng là hai màu sắc đã có trên Apple Watch Series 6 được ra mắt gần đây của Apple. Nếu iPhone 12 thực sự xuất hiện với phiên bản màu đỏ hay hồng như lời đồn, đây sẽ là lựa chọn smartphone đem lại may mắn cho người mệnh Thổ. Ngược lại, những người này kỵ nhất là màu xanh lá cây. Năm nay, iPhone 12 sẽ ra mắt với 4 phiên bản: iPhone 12 mini sẽ có màn hình 5,4 inch, iPhone 12 và 12 Pro có màn hình 6,1 inch còn iPhone 12 Pro Max trang bị màn hình 6,7 inch. Cả 4 sản phẩm đều sử dụng tấm nền OLED. Riêng bộ đôi iPhone 12 Pro có thể hỗ trợ tần số quét 120 Hz iPhone 12 mini có đáng chờ đợi hay không? |Vietnamnet