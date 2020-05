Chó Robot nhắc người dân giãn cách xã hội tại Singapore

Chó robot Spot nặng khoảng 25 - 30 kg và có thể mang vác được khoảng 14kg. Spot chạy điện hoàn toàn và có thể di chuyển 90 phút cho một lần sạc pin. Chú chó robot này được ra mắt lần đầu vào 6/2016 Vừa qua, những chú chó robot 4 chân điều khiển từ xa do Boston Dynamics phát triển được triển khai lần đầu tại công viên trung tâm Singapore hôm 8/5. Nó nằm trong đợt thử nghiệm kéo dài 2 tuần và tham gia cùng những robot khác để giám sát các không gian xanh tại Singapore trong thời gian phong tỏa toàn quốc. “Hãy giữ cho Singapore khỏe mạnh”, chú chó máy có tên SPOT nói bằng tiếng Anh khi đi loanh quanh. “Vì sự an toàn của bạn và những người xung quanh, xin hãy đứng cách xa nhau 1m. Cảm ơn”, một giọng nữ mềm mại vang lên. Lịch sự là vậy song những người vi phạm quy định phong tỏa nghiêm khắc của Singapore sẽ bị phạt nặng và thậm chí bỏ tù. Quốc đảo có dân số 5,7 triệu người này đã có hơn 21.000 ca nhiễm dịch bệnh do lây nhiễm trong cộng đồng lao động nhập cư sống tại các ký túc xá đông đúc. Luật giới nghiêm được Singapore thi hành đến ngày 1/6. Theo đó, người dân chỉ được rời khỏi nhà trong trường hợp cần thiết như mua hàng tạp hóa và luôn phải đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng. Tập thể dục ngoài trời được cho phép nhưng chỉ được đi 1 mình. Nhà chức trách cho biết SPOT có thể vượt qua các địa hình gồ ghề của công viên hay vườn. Ngoài khả năng truyền đi thông điệp nhắc nhở giãn cách xã hội, SPOT còn trang bị camera và công cụ phân tích để ước tính số người trong công viên. Camera không thể theo dõi cá nhân hay ghi lại dữ liệu riêng tư. Mới đây, SPOT cũng được thí điểm phát thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện. Chó robot nhắc nhở giãn cách xã hội tại Singapore

