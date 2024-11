Chim hồng hoàng xuất hiện ở Biên Hòa hiếm cỡ nào?

Trước đó, người dân ở tổ 42, khu phố 4, phường Tân Hạnh đã phát hiện và báo cơ quan chức năng về con chim màu đen với mỏ màu vàng lớn thường xuyên bay về đậu trên ngọn cây và đường dây điện. Nhận thấy khu vực này không phù hợp với sinh cảnh của loài chim và có nguy cơ bị đe dọa, Hạt Kiểm lâm Biên Hòa cùng Công an phường Tân Hạnh và người dân đã bắt được cá thể chim hồng hoàng. (Ảnh: Báo Đồng Nai) Cá thể chim hồng hoàng nặng khoảng 1,5kg, sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe tốt, đã được tái thả về tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Trước khi tái thả, loài chim quý hiếm này cũng được mang đến giới thiệu tại Trường mầm non Phong Lan để giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em.(Ảnh: Báo Đồng Nai) Hồng hoàng, còn gọi là phượng hoàng đất hay mỏ sừng lớn (Buceros bicornis), là một trong những loài chim kỳ diệu và độc đáo nhất của khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Với kích thước lớn, chiếc mỏ sừng đặc biệt và bộ lông sặc sỡ, hồng hoàng không chỉ là một báu vật của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự quyền quý và huyền bí.(Ảnh: Featherbase) Hồng hoàng là loài chim lớn, với chiều dài cơ thể lên tới 1,2 mét và sải cánh rộng khoảng 1,5-1,8 mét. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là chiếc mỏ sừng lớn màu vàng cam, với một cấu trúc giống như cái mũ bảo hiểm trên đầu. Chiếc mỏ này không chỉ dùng để tìm kiếm thức ăn mà còn giúp hồng hoàng phát ra những âm thanh to vang khắp rừng. Bộ lông của chúng chủ yếu màu đen và trắng, với những đường vân sặc sỡ trên cánh và đuôi.(Ảnh: Birds of the World) Hồng hoàng sống thành cặp hoặc nhóm nhỏ trong các khu rừng nguyên sinh và thứ sinh. Chúng chủ yếu ăn quả, nhưng cũng không từ chối côn trùng, chim non và các loài nhỏ khác. Khi đến mùa sinh sản, con cái sẽ vào một hốc cây, nơi con đực sẽ dùng đất sét và phân để bịt kín lối vào, chỉ chừa lại một khe hẹp để đưa thức ăn. Con cái sẽ ở trong hốc cây này cùng với trứng và con non cho đến khi chúng đủ lớn để tự ra ngoài.(Ảnh: Observation) Hồng hoàng phân bố chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, từ Ấn Độ, Nepal, Bhutan cho đến Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia. Tại Việt Nam, chúng thường được tìm thấy ở các khu rừng thuộc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.(Ảnh: Wikipedia) Mặc dù là một loài chim quý hiếm và được bảo vệ, hồng hoàng vẫn đang đối diện với nguy cơ suy giảm số lượng do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép. Chiếc mỏ sừng của chúng có giá trị cao trên thị trường đen, là nguyên nhân chính khiến loài này bị săn bắt.(Ảnh: Flickr) Trước tình trạng nguy cấp của loài chim hồng hoàng, nhiều tổ chức bảo tồn quốc tế và địa phương đã đưa ra các biện pháp bảo vệ. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ hồng hoàng, cùng với các chương trình bảo tồn rừng và chống săn bắt trái phép, đang góp phần duy trì và phục hồi quần thể loài chim này.(Ảnh: Pierre Wildlife) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

