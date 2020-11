Chim bồ câu đắt nhất thế giới có đáng giá 1,5 triệu USD?

Hok Van De Wouwer, một nhà chăn nuôi chim bồ câu nổi tiếng ở Antwerp, Bỉ đã rao bán con chim bồ câu New Kim, 2 tuổi của mình với giá kỷ lục. Sau khi một nhà sưu tập ở Nam Phi trả giá 1,5 triệu USD, tương đương 34,7 tỷ đồng, để thu mua chú chim New Kim, nó sẽ trở thành con chim bồ câu đắt nhất thế giới. New Kim sẽ vượt qua kỷ lục của chú chim Armando ở Ingelmunster (Bỉ), được bán với giá 1,25 triệu euro (1,48 triệu USD) cho một đại gia Trung Quốc vào năm 2019. Đến khi kết thúc đấu giá, ai muốn sở hữu New Kim sẽ phải trả giá cao hơn 1,5 triệu USD song nhiều người cho rằng khả năng này khó xảy ra. Về phía nhà sưu tầm người Nam Phi, ông có thể rút lại quyết định của mình song sẽ phải chịu mất 300.000 euro (350.000 USD) tiền đặt cọc. Giá của New Kim được nhận xét là cao đột biến so với một con bồ câu đua thông thường, kể cả trong bộ sưu tập của ông Wouwer (vài trăm đến vài nghìn euro). Vì vậy, nó đang được các vệ sĩ của một công ty an ninh bảo vệ để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra cho đến khi nó về tay chủ nhân mới. New Kim cũng là một con bồ câu có thành tích ấn tượng khi giành giải nhất trong cuộc đua vào tháng 7 vừa qua. Nhiều chuyên gia nhận định nhà sưu tầm người Nam Phi mua New Kim để nhân giống thay vì thi đấu bởi sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn và chịu ít rủi ro hơn.

Hok Van De Wouwer, một nhà chăn nuôi chim bồ câu nổi tiếng ở Antwerp, Bỉ đã rao bán con chim bồ câu New Kim, 2 tuổi của mình với giá kỷ lục. Sau khi một nhà sưu tập ở Nam Phi trả giá 1,5 triệu USD, tương đương 34,7 tỷ đồng, để thu mua chú chim New Kim, nó sẽ trở thành con chim bồ câu đắt nhất thế giới. New Kim sẽ vượt qua kỷ lục của chú chim Armando ở Ingelmunster (Bỉ), được bán với giá 1,25 triệu euro (1,48 triệu USD) cho một đại gia Trung Quốc vào năm 2019. Đến khi kết thúc đấu giá, ai muốn sở hữu New Kim sẽ phải trả giá cao hơn 1,5 triệu USD song nhiều người cho rằng khả năng này khó xảy ra. Về phía nhà sưu tầm người Nam Phi, ông có thể rút lại quyết định của mình song sẽ phải chịu mất 300.000 euro (350.000 USD) tiền đặt cọc. Giá của New Kim được nhận xét là cao đột biến so với một con bồ câu đua thông thường, kể cả trong bộ sưu tập của ông Wouwer (vài trăm đến vài nghìn euro). Vì vậy, nó đang được các vệ sĩ của một công ty an ninh bảo vệ để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra cho đến khi nó về tay chủ nhân mới. New Kim cũng là một con bồ câu có thành tích ấn tượng khi giành giải nhất trong cuộc đua vào tháng 7 vừa qua. Nhiều chuyên gia nhận định nhà sưu tầm người Nam Phi mua New Kim để nhân giống thay vì thi đấu bởi sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn và chịu ít rủi ro hơn.