“Chiến binh” của NASA trên Sao Hỏa gửi về hình ảnh gây bất ngờ

Hình ảnh mới nhất về một trầm tích hình quạt ở khu vực cao 250 m trên sao Hỏa do "chiến binh" của NASA - xe tự hành Perseverance chụp được cho thấy đây có thể là một dòng sông sâu hơn, chảy nhanh hơn so với dự đoán của các nhà khoa học. Libby Ives, nhà nghiên cứu tại JPL của NASA, đơn vị vận hành tàu tự hành Perseverance cho biết dòng nước càng mạnh thì càng có thể di chuyển các mảnh vật liệu lớn dễ dàng hơn. Katie Stack Morgan, phó trưởng nhóm khoa học dự án Perseverance tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA, cho hay các dòng sông có khả năng mang những tảng đá lớn và mảnh vụn từ các khu vực khác trên Sao Hỏa đến miệng núi lửa Jezero. Đây là một khám phá đầy bất ngờ đối với các nhà khoa học đang nghiên cứu sự sống trên sao Hỏa. Cách đây không lâu, bạn đồng hành của Perseverance, xe tự hành Curiosity của NASA đã chụp hình những tảng đá sao Hỏa có các vết gợn sóng do các đợt sóng của một hồ nước cổ đại, chúng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy nước đã từng tồn tại ở đây. Trước đây xe tự hành Curiosity đã tìm thấy bằng chứng các hồ nước từng tồn tại ở nhiều khu vực trên sao Hỏa là muối khoáng còn lại sau khi các hồ này bị khô cạn. Tuy nhiên các nhà khoa học của NASA bất ngờ khi tìm thấy bằng chứng rõ ràng như vậy về sự tồn tại của nước ở miệng núi lửa Gale mà xe tự hành Curiosity đang thám hiểm vì khu vực này có thể được hình thành vào thời điểm sao Hỏa đang trở nên khô cạn hơn. Một nghiên cứu khác của nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Cambridge - Anh đã chứng minh rõ ràng hơn về khả năng cực Nam của sao Hỏa ẩn chứa một khoang nước ngầm rộng lớn - nơi NASA hy vọng có sự sống. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu đo độ cao bằng tia laser từ tàu vũ trụ để phát hiện ra các mô hình tinh tế về chỏm băng ở cực Nam Sao Hỏa. Dữ liệu thực tế này đã chứng minh các mô hình máy tính trước đó dự đoán về một khối nước ngầm ngay bên dưới nắp băng địa cực này. Phát hiện này cũng phù hợp với các kết quả từ radar xuyên băng trước đây, mà nhiều nhà nghiên cứu khắp thế giới đã chỉ ra là tín hiệu của nước lỏng theo dạng hồ ngầm giống những gì chúng ta tìm thấy ở Nam Cực của Trái Đất. >>>Xem thêm video: "Rợn tóc gáy" khi xem những hình ảnh kinh dị chụp trên sao Hỏa.

