Chiêm ngưỡng loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam

Trong Sách Đỏ Việt Nam, Niệc cổ hung được xếp vào danh mục cực kỳ nguy cấp, chủ yếu do sự săn bắt để lấy thịt của người dân địa phương và mất môi trường sống do tình trạng phá rừng nguyên sinh. Loài chim này thường sinh sống ổn định trong rừng cây lá rộng thường xanh ở độ cao từ 600 đến 1.800 mét, có khi cũng xuất hiện ở độ thấp hơn vài trăm mét hoặc lên đến 2.200 mét. Loài chim này thường di chuyển giữa các khu vực rừng khác nhau theo mùa để tìm kiếm thức ăn, chủ yếu là các loài cây cho trái. Về sinh sản, niệc cổ hung thường xây tổ trong hốc cây cách mặt đất khoảng 10-30 mét. Chim mái thường đẻ 1-2 trứng màu luốc, nhỏ hơn so với trứng gà một chút. Tại Việt Nam, niệc cổ hung đã được quan sát ở nhiều khu rừng ở Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và Nghệ An. Tuy nhiên, số lượng của chúng đang giảm nhanh chóng và đã biến mất ở nhiều địa điểm lịch sử. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng nguy cấp của niệc cổ hung là do việc săn bắt để lấy thịt, mất môi trường sống và sự phân tán của rừng nguyên sinh. Niệc cổ hung đang đối mặt với nguy cơ ngày càng tăng do nhu cầu săn bắt và mất môi trường sống. Tình trạng nguy cấp của loài chim này đã được Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ IUCN công nhận. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tuyên truyền và giáo dục để bảo vệ niệc cổ hung khỏi sự đe dọa của con người. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

