Chiêm ngưỡng 8 loài cây to lớn nhất hành tinh, tuổi thọ toàn hàng khủng

1. Cây General Sherman – 2000 năm tuổi: là loài cây thuộc họ thông và có nguồn gốc từ Ai Cập cách đây hơn 4000 năm, nó có tên ban đầu là Sequoia. Cây cao gần 100m với chu vi thân khoảng 32m, đường kính tối đa 11,1m và nặng đến 2000 tấn. Vì vậy, nó nằm số những loài cây to nhất thế giới. Loài cây này có sức sống cao bởi cấu tạo đặc biệt của bộ rễ và cấu tạo thân cành chứa nhiều kháng thể. (Nguồn: Expedia) 2. Cây bách gỗ đỏ Lost Monarch - 2000 năm tuổi: là cây to nhất về thể tích trên thế giới. Theo nghiên cứu của giới thực vật học, loài cây này đã có mặt ở bờ biển bắc California ít nhất 20 triệu năm. (Nguồn: Flickr) Lost Monarch thuộc loài bách hồng sâm hay tên thường gọi là cây gỗ đỏ, được cho là có liên quan chặt chẽ với loài Cự sam và Thủy tùng – loài thực vật bản địa ở Trung Quốc. Loài cây này có lớp vỏ bảo vệ dày và hàm lượng tanin cao vì vậy có khả năng kháng bệnh cao. (Nguồn: Youtube) 3. Cây bách Arbol del Tule - 1400 năm tuổi: là loài cây thuộc loài Bụt mọc Montezuma, nằm ở thị trấn Santa Maria del Tule, bang Oxaca mexico. Cây được được biết đến là một trong những loài to nhất thế giới. (Nguồn: Infornet - Vietnamnet) Cây cao khoảng từ 30 – 40m và đặc biệt có đường kính thân cây lớn nhất – 11,42m. Cây có tuổi thọ 1400 năm và khối lượng 750m3. Bởi đường kính quá lớn nên ban đầu nhiều người cho rằng cây do nhiều cây gộp lại mà thành. Nhưng sau này nhờ các xét nghiệm ADN, người ta đã chứng minh được đó là một cây. (Nguồn: VOH) 4. Cây tuyết tùng đỏ Quinault Lake Red Cedar (Washington, Mỹ) - 700 năm tuổi: loài cây này có nguồn gốc từ phía Tây dãy núi Himalaya và khu vực Địa Trung Hải. Cây cao 55m có có đường kính 6,04m với tổng khối lượng gỗ lên đến 500m3. (Nguồn: OECC) 5. Cây linh sam Red Creek Fir - 1000 năm tuổi là một trong những loài cây xếp vào hàng to nhất trên thế giới và có tuổi thọ vào khoảng 750 – 1000 năm tuổi. Red Creek Fir là loài thuộc cây lá kim và có nguồn gốc từ miền Tây Bắc Mỹ. (Nguồn: VOH) 6. Cây tùng bách Queets River Spruce (Washington, Mỹ): là một trong những cây tùng bách lớn nhất trên thế giới với chiều cao đồ sộ lên đến 76m, thân cây to với đường kính thân 2m và khối lượng 337m3. Đặc biệt loại cây này thích hợp với khí hậu ôn đới hải dương và ẩm ướt của vùng Washington, Mỹ. (Nguồn: VOH) 7. Cây thông Tane Mahuta (Waipoua Forest, New Zealand) - 2500 năm tuổi: cây thuộc vào hàng những loài cây có tuổi thọ cao trên thế giới với ước tính khoảng 1250 đến 2500 năm tuổi. Cây cao khoảng 52m, thể tích thân cây khoảng 245m3 với khối lượng lên đến 516m3. (Nguồn: VOH) 8. Cây bao báp - 2000 năm tuổi: có nguồn gốc từ châu Phi. Cây có chiều cao từ 5 - 30m với có tuổi thọ lên đến 2000 năm. Đây là loại cây to nhất trên thế giới bởi đường kính rộng nhất trong các loài cây với chu vi gốc cây khoảng 25 35m (có khi lên đến 50m). (Nguồn: VOH) Mời quý độc giả xem video: Top 10 Cây Cổ Thụ Có Tuổi Thọ Cao Nhất Thế Giới | Vani TV.

