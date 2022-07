Chân dung 2 hacker mũ trắng người Việt được Apple vinh danh

Danh sách các chuyên gia bảo mật có đóng góp cho Apple là chương trình được thiết lập nhằm ghi nhận và cảm ơn đóng góp của các chuyên gia bảo mật, những người đã tìm ra và báo cáo lại về những lỗi tiềm ẩn trong máy chủ web của hãng. Trong danh sách vinh danh của Apple tháng 6/2022 có 46 cái tên trong đó có sự xuất hiện của 2 hacker mũ trắng người Việt là Hi·∫øu of CyPeace và ManhNho. Được biết, Hi·∫øu of CyPeace chính là nickname của Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC hay Hiếu PC). Anh từng được biết đến với tư cách một hacker, khi đứng sau một trong những hệ thống bán danh tính người dùng lớn nhất từng tồn tại. Trang web Superget do cựu hacker này tạo ra đã bán thông tin cá nhân của hơn 200 triệu người Mỹ. Tên tuổi Hiếu PC được biết đến như một trong những hacker gây tổn thất tài chính cho nhiều người Mỹ nhất từ trước đến nay. Sau quãng thời gian chuộc lại lỗi lầm tại Mỹ, giờ đây Hiếu PC đã trở về nước, làm lại cuộc đời và trở thành một chuyên viên an ninh mạng và điều tra số tại Trung tâm Giám sát An toàn thông tin Việt Nam (NCSC). Trong năm nay, Hiếu PC đã tìm ra 2 bug (lỗi) của Apple. Đó đều là những bug có liên quan đến dịch vụ online của Apple. Cả 2 lần gửi báo cáo của anh được Apple ghi nhận. Trước đó, Hiếu PC cũng là một trong 43 người có tên trong bảng vinh danh những chuyên gia tìm ra lỗ hổng bảo mật của máy chủ web Apple tháng 5/2022. Hiếu cho biết đây không phải lỗi quá nghiêm trọng. "Tuy nhiên với những hệ thống lớn như vậy, một bug tuy nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hàng tỷ người dùng nếu bị khai thác". Xuất hiện cùng Hiếu PC còn có một hacker khác là ManhNho có tên thật là Phạm Tiến Mạnh (nickname khác là Bé Mây). Đây cũng một hacker mũ trắng nổi tiếng từng được Apple vinh danh hồi tháng 3/2022. Cả Hiếu PC và ManhNho đều là thành viên của CyPeace (tên tiếng Việt là hoà bình không gian mạng). Đây là dự án giúp các cá nhân và doanh nghiệp tìm hiểu nguồn gốc, kiểm tra độ an toàn của các trang web, ứng dụng, dưới sự phân tích của các chuyên gia do Hiếu PC sáng lập. "Công việc chính của tôi hiện vẫn là chống lừa đảo trên mạng và giúp mọi người nâng cao kiến thức an toàn thông tin. Việc nghiên cứu để tìm ra các lỗ hổng như của Apple kể trên phần lớn được thực hiện thông qua các công cụ, nên cũng không tốn quá nhiều thời gian", Hiếu PC chia sẻ. Bên cạnh đó, anh cho rằng để đảm bảo an toàn thông tin, các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư thêm về bảo mật cũng như hạ tầng. Trong đó, cần chú trọng nâng cấp hệ thống, phần mềm và phần cứng đang sử dụng để tránh những lỗ hổng đã được công bố trước đó bởi nhà cung cấp. Mời các bạn xem video: Nhóm hacker Anonymous lớn nhất thế giới kêu gọi xóa TikTok. Nguồn: THĐT

Danh sách các chuyên gia bảo mật có đóng góp cho Apple là chương trình được thiết lập nhằm ghi nhận và cảm ơn đóng góp của các chuyên gia bảo mật, những người đã tìm ra và báo cáo lại về những lỗi tiềm ẩn trong máy chủ web của hãng. Trong danh sách vinh danh của Apple tháng 6/2022 có 46 cái tên trong đó có sự xuất hiện của 2 hacker mũ trắng người Việt là Hi·∫øu of CyPeace và ManhNho. Được biết, Hi·∫øu of CyPeace chính là nickname của Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC hay Hiếu PC). Anh từng được biết đến với tư cách một hacker, khi đứng sau một trong những hệ thống bán danh tính người dùng lớn nhất từng tồn tại. Trang web Superget do cựu hacker này tạo ra đã bán thông tin cá nhân của hơn 200 triệu người Mỹ. Tên tuổi Hiếu PC được biết đến như một trong những hacker gây tổn thất tài chính cho nhiều người Mỹ nhất từ trước đến nay. Sau quãng thời gian chuộc lại lỗi lầm tại Mỹ, giờ đây Hiếu PC đã trở về nước, làm lại cuộc đời và trở thành một chuyên viên an ninh mạng và điều tra số tại Trung tâm Giám sát An toàn thông tin Việt Nam (NCSC). Trong năm nay, Hiếu PC đã tìm ra 2 bug (lỗi) của Apple. Đó đều là những bug có liên quan đến dịch vụ online của Apple. Cả 2 lần gửi báo cáo của anh được Apple ghi nhận. Trước đó, Hiếu PC cũng là một trong 43 người có tên trong bảng vinh danh những chuyên gia tìm ra lỗ hổng bảo mật của máy chủ web Apple tháng 5/2022. Hiếu cho biết đây không phải lỗi quá nghiêm trọng. "Tuy nhiên với những hệ thống lớn như vậy, một bug tuy nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hàng tỷ người dùng nếu bị khai thác". Xuất hiện cùng Hiếu PC còn có một hacker khác là ManhNho có tên thật là Phạm Tiến Mạnh (nickname khác là Bé Mây). Đây cũng một hacker mũ trắng nổi tiếng từng được Apple vinh danh hồi tháng 3/2022. Cả Hiếu PC và ManhNho đều là thành viên của CyPeace (tên tiếng Việt là hoà bình không gian mạng). Đây là dự án giúp các cá nhân và doanh nghiệp tìm hiểu nguồn gốc, kiểm tra độ an toàn của các trang web, ứng dụng, dưới sự phân tích của các chuyên gia do Hiếu PC sáng lập. "Công việc chính của tôi hiện vẫn là chống lừa đảo trên mạng và giúp mọi người nâng cao kiến thức an toàn thông tin. Việc nghiên cứu để tìm ra các lỗ hổng như của Apple kể trên phần lớn được thực hiện thông qua các công cụ, nên cũng không tốn quá nhiều thời gian", Hiếu PC chia sẻ. Bên cạnh đó, anh cho rằng để đảm bảo an toàn thông tin, các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư thêm về bảo mật cũng như hạ tầng. Trong đó, cần chú trọng nâng cấp hệ thống, phần mềm và phần cứng đang sử dụng để tránh những lỗ hổng đã được công bố trước đó bởi nhà cung cấp. Mời các bạn xem video: Nhóm hacker Anonymous lớn nhất thế giới kêu gọi xóa TikTok. Nguồn: THĐT